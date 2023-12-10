الكابينيت الاقتصادي يناقش عودة العمال الفلسطينيين لسوق العمل الإسرائيلي

(MENAFN
- Palestine News Network )
تل أبيب/PNN- يناقش "الكابينيت الاقتصادي"، اليوم الأحد، عودة العمال الفلسطينيين إلى سوق العمل الإسرائيلي، وذلك في ظل الصعوبات التي تواجهها إسرائيل إحضار عمال أجانب إلى إسرائيل.
وتأتي هذه المناقشات التي تضم مندوبين عن وزارات المالية، والاقتصاد، والعمل، بطلب من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو الذي يدفع نحو عودة متدرجة للعمال الفلسطينيين، وذلك في أعقاب الضغوطات التي مارسها عليه الرئيس الأميركي، جو بايدن.
وتعارض أحزاب في الائتلاف الحكومي عودة العمال الفلسطينيين إلى سوق العمل الإسرائيلي وتدفع نحو استقدام العمال الأجانب، فيما حذر جهاز الأمن العام "الشاباك" من هذه الخطوة ودعا إلى تشديد إجراءات منح التصاريح للعمال الفلسطينيين.
يذكر أنه منذ معركة "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ألغت السلطات الإسرائيلية تصاريح العمل التي كانت ممنوحة لحوالي 130 ألف فلسطيني من الضفة وقطاع غزة.
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