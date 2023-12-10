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الكابينيت الاقتصادي يناقش عودة العمال الفلسطينيين لسوق العمل الإسرائيلي

12/10/2023 4:22:04 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- يناقش "الكابينيت الاقتصادي"، اليوم الأحد، عودة العمال الفلسطينيين إلى سوق العمل الإسرائيلي، وذلك في ظل الصعوبات التي تواجهها إسرائيل إحضار عمال أجانب إلى إسرائيل.

وتأتي هذه المناقشات التي تضم مندوبين عن وزارات المالية، والاقتصاد، والعمل، بطلب من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو الذي يدفع نحو عودة متدرجة للعمال الفلسطينيين، وذلك في أعقاب الضغوطات التي مارسها عليه الرئيس الأميركي، جو بايدن.

وتعارض أحزاب في الائتلاف الحكومي عودة العمال الفلسطينيين إلى سوق العمل الإسرائيلي وتدفع نحو استقدام العمال الأجانب، فيما حذر جهاز الأمن العام "الشاباك" من هذه الخطوة ودعا إلى تشديد إجراءات منح التصاريح للعمال الفلسطينيين.

يذكر أنه منذ معركة "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ألغت السلطات الإسرائيلية تصاريح العمل التي كانت ممنوحة لحوالي 130 ألف فلسطيني من الضفة وقطاع غزة.


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