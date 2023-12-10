توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة كارنيجي ميلون في قطر وشركة "ميزة"

(MENAFN
- BLJ Worldwide) الدوحة، قطر – 09 ديسمبر 2023: وقعت جامعة كارنيجي ميلون في قطر، إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر، مذكرة تفاهم مع شركة ميزة، المزود الرائد لخدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات المُدارة في قطر، بما يعزز من التعاون بينهما في مجالات التعليم والبحث العلمي وتنمية المجتمع.
وقًّع مذكرة التفاهم كل من مايكل تريك، عميد جامعة كارنيجي ميلون في قطر، ومحسن ناصر المري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة "ميزة". وتشمل مجالات التعاون المستقبلية إتاحة فرص التدريب والتوظيف لطلاب جامعة كارنيجي ميلون في قطر، وتوفير التعليم والتدريب للقيادة التنفيذية في "ميزة".
واعتبر تريك أن مذكرة التفاهم "ستساعد في توطيد الشراكة التي تجمعنا مع "ميزة"، كما تفتح آفاقاً جديدة أمام طلابنا، وتتيح لهم الفرصة للمساهمة في نمو الدولة وازدهارها. ومن هنا تتجلى أهمية هذا التعاون الذي سيصب في خدمة مجالات مختلفة، ومنها التعليم والبحث العلمي وتنمية المجتمع".
من جهته، عبّر المري عن سعادته بهذا التعاون، مشيراً إلى أن مذكرة التعاون الموقعة "ستوفر لنا فرصة الاستفادة من الموارد والخبرات ذات المستوى العالمي التي تتميز بها جامعة كارنيجي ميلون في قطر، بما يساعدنا على تحقيق أهدافنا في التميز والابتكار".
وتأسست شركة ميزة في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وتقدم مجموعة متكاملة من خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات المدارة، بالإضافة إلى خدمات مراكز البيانات وخدمات أمن نظم المعلومات والخدمات السحابية.
وجدير بالذكر أن جامعة كارنيجي ميلون في قطر تقدم برامج أكاديمية متخصصة في العلوم البيولوجية، وإدارة الأعمال، وعلوم الحاسوب، وأنظمة المعلومات.
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