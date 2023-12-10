وزارة الصحة ووقاية المجتمع تنعى مريض سرطان من أطفال غزة

(MENAFN
- Misbar Communications) أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 6 ديسمبر، 2023
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن وفاة طفل من الذين وصلوا إلى الدولة قادمين من قطاع غزة، والذي كان يعاني من حالة حرجة ومرحلة متقدمة من مرض سرطان الدم الليمفاوي الحاد.
وتقدمت الوزارة إلى ذوي المريض بخالص التعازي، داعية المولى عز وجل أن يسكن الفقيد فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.
وأشارت الوزارة إلى أن الطفل البالغ من العمر 6 سنوات كان يعاني من مضاعفات عدة، وفور وصوله إلى الدولة تم نقله إلى إحدى المنشآت الصحية المتخصصة لاستكمال علاجه، إلا أن وضعه الصحي استمر في التفاقم إلى أن فارق الحياة.
وأكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع على مواصلة تقديم خدمات الرعاية الصحية لكافة المرضى والمصابين الذي وصلوا إلى الدولة، وذلك وفق أعلى معايير الرعاية الصحية، مشيرة إلى أن حالاتهم تتراوح ما بين المتوسطة والحرجة.
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