"إي إس جي للضيافة" تبيع كافة الوحدات السكنية ذات العلامات التجارية في وقت قياسي

(MENAFN
- Weber Shandwick) أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 07 ديسمبر 2023: أعلنت شركة "إي إس جي للضيافة" ذراع الضيافة لمجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات، الشركة العالمية للاستثمار والهندسة وخدمات تطوير مشاريع البناء والمدرجة في سوق أبوظبي المالي تحت الرمز ESG، عن نجاحها في بيع جميع الوحدات السكنية ذات العلامات التجارية في فترة قياسية ضمن أولى مشاريعها التطويرية مجمع "مول سايد السكني والفندقي" الفخم، مما يؤكد على جاذبية المشروع التي انعكست في حجم الطلب والاقبال على هذه الوحدات.
وكانت "رويال للتطوير العقاري" التابعة لمجموعة "إي إس جي ستاليونز الإمارات" قد تولت مهمة الإشراف على مراحل المشروع وتطويره شاملة إدارة عمليات البيع والتسويق، وذلك نظراً لما تتمتع به الشركة من خبرات غنية، حيث قامت بتسليم أكثر من 60 مشروعاً في أكثر من 20 دولة أفريقيا، وآسيا وأوروبا والأمريكيتين.
وفي هذا الصدد، قال كايد خرما، الرئيس التنفيذي لشركة "إي إس جي للضيافة": "يمثل مشروع مجمع "مول سايد" الفندقي والسكني الفاخر كوريو كولكشن باي هليتون انطلاقة قوية لخططنا الاستراتيجية للتوسع نحو هذا القطاع الحيوي. ونعتزم إطلاق المزيد من المشاريع الجديدة ضمن القطاع سعياً لتأسيس مجموعة فريدة ومتميزة من عقارات الضيافة الراقية في دولة الإمارات العربية المتحدة وحول العالم."
يضم مجمع "مول سايد السكني والفندقي" من "كوريو كولكشن" 144 وحدة سكنية ذات علامة تجارية، وتم تطويره نتيجة تعاون مشترك مع شركة هيلتون، ويتألف المجمع من 18 طابق ويضم وحدات سكنية وفندقية تشمل استوديوهات ووحدات مكونة من ثلاث غرف نوم ومجموعة واسعة من منافذ التجزئة والأطعمة والمشروبات والحياة العصرية.
ومن جانبه قال طارق نزال، المدير العام لشركتي "رويال ديونز للتطوير" و "رويال للتطوير": "يعكس بيع كافة الوحدات السكنية في فترة قياسية في أولى مشاريع مجموعة ستاليونز الإمارات احترافية والتزام شركة "رويال للتطوير" والثقة التي يوليها المشترون والمستثمرون لمشاريع الشركة."
ويقدم المشروع تجربة لا تضاهى في مجال الضيافة والحياة العصرية، إذ يتربع في منطقة "دبي هيلز استيت" الساحرة ويوفر لساكنيه إطلالات خلابة على برج خليفة وبرج العرب، ويقع على مسافة قريبة من دبي هيلز بارك، كما يتيح دخولاً سهلاً لمركز "دبي هيلز مول" التجاري، فضلاً عن إمكانية الوصول إليه بسهولة عبر شارعي أم سقيم والخيل.
ويشمل المشروع مجموعة واسعة من مرافق أنماط الحياة، بما في ذلك مرافق الحياة العصرية التي تقدم تجربة معيشية متميزة ونابضة بالحيوية، كما يتيح للمقيمين إمكانية الاستفادة من خدمات الفندق المتميزة بشكل اختياري، مثل خدمات الغرف والنظافة.
ويعد المشروع جزءاً من محفظة العلامة التجارية "كوريو كولكشن باي هيلتون" العالمية، ويضم أيضاً فندقاً يحتوي على 105 غرف، وبالإضافة لذلك يٌتيح للمقيمين ولضيوف الفندق فرصة الاستمتاع بأشهى الوجبات في مطعم يقدم خدماته على مدار اليوم، إلى جانب حوضٍ للسباحة، وآخر مخصصٍ للأطفال ومركزٍ للياقة البدنية ومنتجعٍ صحي. وسيخُصص الطابق الأخير من البرج لمجموعة من المطاعم المُتخصصة، وقاعة استقبال، مما يوفر فرصة رائعة للاستمتاع بوجبات مُميزة مع إطلالات خلابة على برج خليفة وبرج العرب ومدينة دبي.
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