الجمعية الدولية للنقل الجوي "اياتا" تترقب زيادة كبيرة في إيرادات شركات الطيران العالمية في 2024

(MENAFN
) تتوقع الجمعية الدولية للنقل الجوي "اياتا" زيادة كبيرة في إيرادات شركات الطيران العالمية في العام القادم، متجاوزة الحدود التاريخية بسبب الارتفاع في عدد الرحلات. على الرغم من هذا التوقع المتفائل، تشير “اياتا” إلى أن الأرباح الصافية على مستوى العالم ستظل دون تكلفة الرأسمال.
كما من المتوقع أن ترتفع إيرادات شركات الطيران في عام 2024 بنسبة 7.6 بالمئة, لتصل إلى ذروتها التاريخية عند 964 مليار دولار وفقًا للتقرير الأخير الصادر عن "اياتا”. ومن المتوقع أن تزيد أرباح القطاع إلى 25.7 مليار دولار، مع هامش ربح صافي بنسبة 2.7 بالمئة, وفي حين يشير ذلك إلى تحسن طفيف مقارنةً بالأرباح الصافية المتوقعة في عام 2023، التي قدرت بنحو 23.3 مليار دولار مع هامش ربح صافي بنسبة 2.6 بالمئة, ويظل التحدي في تحقيق الربحية مقارنةً بالاستثمارات الرأسمالية.
كذلك تتوقع "اياتا” أن تشهد شركات الطيران في مختلف المناطق مسارات مالية متباينة من حيث الأداء الإقليمي. وفي العام الحالي، يتوقع أن تحقق منطقة الشرق الأوسط أرباحًا صافية بقيمة 2.6 مليار دولار مع هامش ربح صافي بنسبة 4.9 بالمئة, ونظرًا إلى المستقبل في عام 2024، يُتوقع أن تزيد أرباح المنطقة إلى 3.1 مليار دولار، مع هامش ربح صافي بنسبة 4.8 بالمئة.
في حين على الرغم من التوقعات الإيجابية للإيرادات، تعترف “اياتا” بالصعوبة المستمرة التي تواجه شركات الطيران في تحقيق مستويات ربحية تتجاوز تكلفة الرأسمال. ومن المتوقع أن ترتفع أرباح التشغيل في قطاع الطيران من 40.7 مليار دولار في العام الحالي إلى 49.3 مليار دولار في عام 2024. وبالإضافة إلى ذلك، يُشير الزيادة المتوقعة في عدد الركاب في عام 2024، حيث سيصل إلى 4.7 مليار راكب، إلى استمرار التعافي الملحوظ يتجاوز الأرقام ما قبل الجائحة، التي كانت 4.5 مليار راكب في عام 2019.
والتفاؤل الذي أعربت عنه "اياتا” بشأن قطاع الطيران في الشرق الأوسط في عامي 2023 و2024 يستند إلى توقعات أداء مالي قوي. حيث تكثف الشركات الطيران في المنطقة جهودها لإعادة بناء الشبكات الدولية واستعادة مراكز الاتصال الفائقة، ويتوقع أن يشهد الطيران تطورات هامة في السنوات القادمة.
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