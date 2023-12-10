إيلون ماسك يواجه ردود فعل سلبية من كبرى الشركات

(MENAFN
) في تطور مفاجئ، يواجه إيلون ماسك، المشهور بتطبيقه لقاعدة أساسية حول احترام العملاء في مشاريعه التجارية مثل تسلا وسبيس إكس، ردود فعل سلبية من كبرى الشركات. وقررت شركات مثل ديزني وأبل وآي بي إم سحب إعلاناتها من منصته الاجتماعية "إكس" بعد تأييد ماسك لتغريدة معادية للسامية، مصحوبة برد فعل بالغ الجرأة: "اذهبوا إلى الجحيم".
كما تشير عواقب هذه الانسحابات الإعلانية إلى أن رسالة ماسك تُخذ على محمل الجد، وقد تقوم الشركات بتحويل ميزانيات إعلاناتها إلى منصات بديلة مثل جوجل أو تيك توك أو فيسبوك. في حين أن "إكس"، المعروفة سابقًا بتويتر، تُمثل جزءًا صغيرًا فقط من السوق الضخم للإعلانات الرقمية، فإن تأثير ماسك في هذا المجال كان ملحوظًا بشكل غير متوقع.
كذلك يُتوقع أن ينمو سوق الإعلانات الرقمية بنسبة 9.2 بالمئة, ليصل إلى 617 مليار دولار هذا العام، وفقًا لوكالة وسائط "جروب ام", وقد شهدت خمس شركات إعلانات عالمية رئيسية - جوجل وميتا وبايت دانس (المالكة لتيك توك) وأليبابا وأمازون - زيادة تراكمية سنوية بنسبة 25.4 بالمئة في إيرادات الإعلانات بين 2016 و2022.
في حين أدى الوضع الحالي إلى شكوك بعض الإعلانات في التزام منصات الإعلانات الرقمية الأخرى برفاهية العملاء. وكشف تقرير من "أداليتكس"، خدمة تحليل الإعلانات، أن إعلانات العلامات التجارية الدولية الكبيرة ووكالات الحكومة من الولايات المتحدة وأوروبا تظهر بشكل متكرر على مواقع المحتوى الصريح أو المعاقب. وهذا الاستعراض يثير مخاوف حول فعالية منصات الإعلانات الرقمية الأخرى في حماية مصالح زبائنها.
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