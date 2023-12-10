الفيديو الترويجي لـ "جي تي إيه 6" يتخطى 100 مليون مشاهدة في 30 ساعة على يوتيوب

(MENAFN
) في إنجاز استثنائي، حصل فيديو الترويج للعبة “جي تي إيه 6” على أكثر من 100 مليون مشاهدة على يوتيوب في غضون 30 ساعة فقط من إصداره. وأثار إعلان آخر إصدار في سلسلة جي تي إيه إثارة هائلة بين المعجبين.
كما على الرغم من أدائه المذهل، إلا أن الإعلان فشل في تحطيم الرقم القياسي للمشاهدات على يوتيوب في الـ 24 ساعة، والذي لا يزال يحمله الفرقة الكورية الجنوبية BTS لأغنيتهم "باتر" الذي حقق 108 مليون مشاهدة.
كذلك كشفت روكستار للألعاب، مطورة سلسلة جي تي إيه، عن الفيديو الترويجي على شبكة اكس، مكشوفًا أن “جي تي إيه 6” مقرر للإصدار في عام 2025. ويأتي هذا الإصدار بعد 12 عامًا من إطلاق "جي تي إيه 5", اللعبة التي تحتل حاليا المرتبة الثانية كأفضل لعبة فيديو مبيعًا على مستوى العالم.
في حين تم تأجيل تاريخ إصدار الإعلان بشكل غير متوقع، يومًا قبل الموعد المحدد، وذلك بسبب تسريب مفترض. ووصل الترقب والحماس لمشاهدة الإعلان إلى مستويات غير مسبوقة، حيث وصلت المشاهدات إلى أكثر من 60 مليون في أول 12 ساعة على يوتيوب، متجاوزة الرقم القياسي السابق الذي حققه اليوتيوبر الأمريكي "مستر بيست" جيمي دونالدسون.
وفيما يتعلق بالتفاصيل، قدم الفيديو الترويجي لمحات عن السرد في اللعبة، كاشفًا أن الشخصية الرئيسية في “جي تي إيه 6” ستكون لوسيا، بطلة أنثى وسجينة سابقة. يتكشف قصة لوسيا في إطار يشبه ولاية فلوريدا، مما يمثل نقطة تحول هامة حيث تصبح أول شخصية أنثى رئيسية يمكن للاعبين التحكم فيها في سلسلة "جي تي إيه", والمعجبون يتحدثون بالفعل بحماس عن الاتجاه الجديد الذي تأخذه اللعبة مع هذه الشخصية الرائدة.
MENAFN10122023000045015682ID1107565495
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.