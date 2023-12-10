صحة غزة تعلن إصابة مدير عام الصيدلة أثناء توفيره مستلزمات طبية

وذكرت الوزارة في -بيان- أن "قناصة الاحتلال الإسرائيلي تستهدف مدير عام الصيدلة أشرف أبو مهادي بينما كان يحاول الوصول إلى مستودعات الأدوية لتوفير بعض المستلزمات الطبية لمجمع الشفاء الطبي ومستشفى الأهلي العربي وبعض المراكز الصحية بغزة التي ما زالت تعمل".

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