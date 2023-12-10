صحة غزة تعلن إصابة مدير عام الصيدلة أثناء توفيره مستلزمات طبية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت وزارة الصحة في غزة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أصاب بنيران قناصته مدير عام الصيدلة أشرف أبو مهادي، خلال محاولته الوصول إلى مستودعات الأدوية بغرض توفير مستلزمات طبية لمستشفيات ومراكز صحية بالقطاع.
وذكرت الوزارة في -بيان- أن "قناصة الاحتلال الإسرائيلي تستهدف مدير عام الصيدلة أشرف أبو مهادي بينما كان يحاول الوصول إلى مستودعات الأدوية لتوفير بعض المستلزمات الطبية لمجمع الشفاء الطبي ومستشفى الأهلي العربي وبعض المراكز الصحية بغزة التي ما زالت تعمل".
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