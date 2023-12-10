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قطر: أزمة غزة أظهرت الفجوة بين الشرق والغرب وازدواجية المعايير

12/10/2023 3:12:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن أزمة غزة أظهرت حجم الفجوة بين الشرق والغرب وازدواجية المعايير.


وقال في منتدى الدوحة المقام حاليا في العاصمة القطرية، إن من المؤسف أن تكون الذرائع التي تساق عن استهداف المدنيين مقبولة لدى البعض.


وأضاف يجب أن نبدأ بمراجعة نظامنا الدولي والإنساني حيث لا امتيازات للقوة والتمييز.


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