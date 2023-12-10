قطر: أزمة غزة أظهرت الفجوة بين الشرق والغرب وازدواجية المعايير

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن أزمة غزة أظهرت حجم الفجوة بين الشرق والغرب وازدواجية المعايير.
وقال في منتدى الدوحة المقام حاليا في العاصمة القطرية، إن من المؤسف أن تكون الذرائع التي تساق عن استهداف المدنيين مقبولة لدى البعض.
وأضاف يجب أن نبدأ بمراجعة نظامنا الدولي والإنساني حيث لا امتيازات للقوة والتمييز.
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