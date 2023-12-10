القسام تستهدف قوة صهيونية خاصة متحصنة داخل مبنى
التاريخ
12/10/2023 3:12:37 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت كتائب القسام عن استهداف قوة صهيونية خاصة متحصنة داخل مبنى بقذيفة أفراد غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة.
وتدور معارك شرسة في عدة محاور بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال في قطاع غزة أبرزها بخان يونس ومعسكر جباليا.
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