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القسام تستهدف قوة صهيونية خاصة متحصنة داخل مبنى

12/10/2023 3:12:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت كتائب القسام عن استهداف قوة صهيونية خاصة متحصنة داخل مبنى بقذيفة أفراد غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة.


وتدور معارك شرسة في عدة محاور بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال في قطاع غزة أبرزها بخان يونس ومعسكر جباليا.


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