السيسي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية المصرية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أدلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024.

ويتنافس السيسي (68 عاما)، على المنصب إلى جانب كل من مرشح عن حزب الوفد، أقدم الأحزاب الليبرالية في مصر، عبد السند يمامة (71 عاما)، وعن الحزب المصري الديمقراطي، فريد زهران (66 عاما)، ومرشح حزب الشعب الجمهوري حازم عمر (59 عاما).

ويحق لنحو 67 مليون شخص، تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة، من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة، التصويت في الانتخابات التي يشرف عليها ما يزيد عن عشرين ألف قاض.

