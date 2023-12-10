السيسي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية المصرية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أدلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024.
ويتنافس السيسي (68 عاما)، على المنصب إلى جانب كل من مرشح عن حزب الوفد، أقدم الأحزاب الليبرالية في مصر، عبد السند يمامة (71 عاما)، وعن الحزب المصري الديمقراطي، فريد زهران (66 عاما)، ومرشح حزب الشعب الجمهوري حازم عمر (59 عاما).
ويحق لنحو 67 مليون شخص، تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة، من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة، التصويت في الانتخابات التي يشرف عليها ما يزيد عن عشرين ألف قاض.
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