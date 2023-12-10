الدوريات الخارجية : 3 اصابات بحوادث سير منفصلة خلال 24 ساعة الماضية

MENAFN - Al Wakeel News)قالت غرفة عمليات الدوريات الخارجية ان الحركة المرورية نشطة وانسيابية على كافة طرق المملكة صباح اليوم الأحد .واشارت انه تم التعامل مع اثر مروري بمنطقة طلوع سلحوب ناتج عن حادث تصادم بين مركبتين بلا اصابات ، وتم ازالة العائق



واوضحت خلال تقريرها المروري ان خلال الـ 24 ساعة الماضية تم التعامل مع حادثي تدهور وتصادم لمركبات ، اولها حادث تصادم على طريق الـ 100 بين مركبتين نتج عنه اصابتين متوسطات تم نقلهم الى مستشفى التوتنجي

وتم التعامل مع حادث تدهور لمركبة على طريق اوتستراد - المفرق-زرقاء نتج عنه اصابة واحدة متوسطة تم نقلها الى مستشفى الزرقاء الحكومي

واوضحت ان ابرز المخالفات المرورية التي تم التعامل معها كانت السرعات العالية ، حيث تم ضبط مركبة ضمن اختصاص المفرق تسير بسرعة 100-181 وتم اجراء اللازم