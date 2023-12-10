الدوريات الخارجية : 3 اصابات بحوادث سير منفصلة خلال 24 ساعة الماضية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
قالت غرفة عمليات الدوريات الخارجية ان الحركة المرورية نشطة وانسيابية على كافة طرق المملكة صباح اليوم الأحد .
واشارت انه تم التعامل مع اثر مروري بمنطقة طلوع سلحوب ناتج عن حادث تصادم بين مركبتين بلا اصابات ، وتم ازالة العائق
واوضحت خلال تقريرها المروري ان خلال الـ 24 ساعة الماضية تم التعامل مع حادثي تدهور وتصادم لمركبات ، اولها حادث تصادم على طريق الـ 100 بين مركبتين نتج عنه اصابتين متوسطات تم نقلهم الى مستشفى التوتنجي
وتم التعامل مع حادث تدهور لمركبة على طريق اوتستراد - المفرق-زرقاء نتج عنه اصابة واحدة متوسطة تم نقلها الى مستشفى الزرقاء الحكومي
واوضحت ان ابرز المخالفات المرورية التي تم التعامل معها كانت السرعات العالية ، حيث تم ضبط مركبة ضمن اختصاص المفرق تسير بسرعة 100-181 وتم اجراء اللازم
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