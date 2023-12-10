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غوتيريش: لا حماية فعالة للمدنيين في غزة

12/10/2023 3:12:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه لا توجد حماية فعالة للمدنيين في قطاع غزة وعدد الشهداء غير مسبوق.


وقال في منتدى الدوحة المنعقد حاليا بقطر إن سلطة مجلس الأمن ومصداقيته تقوضتا لعدم القدرة على تنفيذ قرار وقف إطلاق النار بغزة.


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