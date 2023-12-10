غوتيريش: لا حماية فعالة للمدنيين في غزة
التاريخ
12/10/2023 3:12:37 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه لا توجد حماية فعالة للمدنيين في قطاع غزة وعدد الشهداء غير مسبوق.
وقال في منتدى الدوحة المنعقد حاليا بقطر إن سلطة مجلس الأمن ومصداقيته تقوضتا لعدم القدرة على تنفيذ قرار وقف إطلاق النار بغزة.
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