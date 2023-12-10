بن غفير يطالب بعدم السماح للعمال الفلسطينيين بدخول إسرائيل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم (الأحد)، أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، دعا حكومة الحرب إلى عدم السماح للعمال الفلسطينيين بدخول إسرائيل من الضفة الغربية للعمل في الوقت الذي تبحث فيه الحكومة هذا الأمر.



وقال عبر منصة (إكس): ((السماح بدخول العمال من (مناطق) السلطة الفلسطينية المغرقين في التحريض على إسرائيل استمرار لمفهوم أننا لم نستوعب شيئا من (هجوم) السابع من أكتوبر)).



ومنذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تمت الموافقة على دخول خمسة آلاف عامل فلسطيني فقط تم تصنيفهم على أنهم أساسيون من أصل مئة ألف عامل يحملون تأشيرات عمل في إسرائيل.

الشرق الأوسط