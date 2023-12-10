بن غفير يطالب بعدم السماح للعمال الفلسطينيين بدخول إسرائيل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم (الأحد)، أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، دعا حكومة الحرب إلى عدم السماح للعمال الفلسطينيين بدخول إسرائيل من الضفة الغربية للعمل في الوقت الذي تبحث فيه الحكومة هذا الأمر.
وقال عبر منصة (إكس): ((السماح بدخول العمال من (مناطق) السلطة الفلسطينية المغرقين في التحريض على إسرائيل استمرار لمفهوم أننا لم نستوعب شيئا من (هجوم) السابع من أكتوبر)).
ومنذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تمت الموافقة على دخول خمسة آلاف عامل فلسطيني فقط تم تصنيفهم على أنهم أساسيون من أصل مئة ألف عامل يحملون تأشيرات عمل في إسرائيل.
الشرق الأوسط
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