خبير أوكراني: لا جدوى من تعبئة عسكرية بلا أسلحة غربية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال الخبير العسكري الأوكراني أوليغ جدانوف إن القوات الأوكرانية لن تنفعها التعبئة الجديدة لمن تبقى من مواطنيها، في ظل غياب المعدات والأسلحة الغربية.
وأضاف في مقابلة مع قناة تلفزيونية: "يمكننا تجنيد وتعبئة وتحفيز الناس. لكن بدون المعدات والأسلحة، لن يفيد ذلك بأي شيء".
كما أشار جدانوف إلى أن المبادرة في ساحة المعركة في يد الجيش الروسي.
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