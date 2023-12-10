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خبير أوكراني: لا جدوى من تعبئة عسكرية بلا أسلحة غربية

12/10/2023 3:12:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال الخبير العسكري الأوكراني أوليغ جدانوف إن القوات الأوكرانية لن تنفعها التعبئة الجديدة لمن تبقى من مواطنيها، في ظل غياب المعدات والأسلحة الغربية.

وأضاف في مقابلة مع قناة تلفزيونية: "يمكننا تجنيد وتعبئة وتحفيز الناس. لكن بدون المعدات والأسلحة، لن يفيد ذلك بأي شيء".
كما أشار جدانوف إلى أن المبادرة في ساحة المعركة في يد الجيش الروسي.

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