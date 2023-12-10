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فيديو- ولعت.. قفزة مقاوم في غزة تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

12/10/2023 3:12:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ظهر في مقطع مصور أحد مقاتلي سرايا القدس وهو يقفز فرحا عقب تفجير دبابة للاحتلال في غزة، قائلاً "ولعت" .


وحظي المشهد بتفاعل واسع على مواقع التواصل، حيث ذكر نشطاء أن اللقطة تعد من أجمل مشاهد المقاومة في غزة.


وعرضت سرايا القدس، مشاهد من استهداف آليات الاحتلال المتقدمة في عدد من محاور التقدم بمدينة غزة وظهر ضمنها هذا المشهد.


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