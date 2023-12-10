فيديو يخطف الأنظار... سحابة عدسية تزين سماء مدينة مغربية

السحابة شبه الدائريّة شكلت منظراً مبهراً لكل من رآه، مما دفعهم لالتقاط صور له لتوثيق المشهد. وتشتهر الغيوم العدسيّة بمظهرها المنحني الذي يشبه الصحن الطائر، وعادة ما تتواجد على ارتفاعات تتراوح بين 2000 و5000 متر.

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