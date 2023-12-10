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فيديو يخطف الأنظار... سحابة عدسية تزين سماء مدينة مغربية

12/10/2023 3:12:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - في ظاهرة خطفت الأنظار، تزينت سماء أوطاط الحاج في إقليم بولمان بالمغرب بسحابة عدسيّة ضخمة تشبه جسماً غامضاً، فاجأت الذين التقطوا هذه الظاهرة النادرة على هواتفهم.

السحابة شبه الدائريّة شكلت منظراً مبهراً لكل من رآه، مما دفعهم لالتقاط صور له لتوثيق المشهد.
وتشتهر الغيوم العدسيّة بمظهرها المنحني الذي يشبه الصحن الطائر، وعادة ما تتواجد على ارتفاعات تتراوح بين 2000 و5000 متر.

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