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سرايا القدس: قصفنا تجمعا للعدو بقذائف الهاون شرق خان يونس

12/10/2023 3:12:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنها قصفت تجمعات إسرائيلية بمحيط المركز الثقافي شرق خان يونس بوابل من قذائف الهاون.

وكانت قد اعلنت سرايا القدس يوم أمس ، أن مقاتليها أوقعوا قوة إسرائيلية متحصنة بأحد المنازل شرق خانيونس جنوبي قطاع غزة بين قتيل وجريح بعد اشتباك بالأسلحة والقذائف.

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