سرايا القدس: قصفنا تجمعا للعدو بقذائف الهاون شرق خان يونس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنها قصفت تجمعات إسرائيلية بمحيط المركز الثقافي شرق خان يونس بوابل من قذائف الهاون.
وكانت قد اعلنت سرايا القدس يوم أمس ، أن مقاتليها أوقعوا قوة إسرائيلية متحصنة بأحد المنازل شرق خانيونس جنوبي قطاع غزة بين قتيل وجريح بعد اشتباك بالأسلحة والقذائف.
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