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إصابة مدير عام الصيدلة في غزة بنيران قناصة خلال محاولته توفير الأدوية

12/10/2023 3:11:55 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- قالت وزارة الصحة في غزة، مساء السبت، إن الجيش الإسرائيلي أصاب بنيران قناصته مدير عام الصيدلة أشرف أبو مهادي، خلال محاولته الوصول إلى مستودعات الأدوية بغرض توفير مستلزمات طبية لمستشفيات ومراكز صحية بالقطاع.

جاء ذلك في بيان للوزارة ذكرت فيه أن“قناصة الاحتلال الإسرائيلي تستهدف مدير عام الصيدلة أشرف أبو مهادي بينما كان يحاول الوصول إلى مستودعات الأدوية لتوفير بعض المستلزمات الطبية لمجمع الشفاء الطبي ومستشفى الأهلي العربي وبعض المراكز الصحية في غزة التي ما زالت تعمل”.

وتابعت:“كان عناصر القناصة يعتلون مكانا قريبا من المستودعات، حيث أطلقوا النار عليه بمجرد وصوله”.

ولم تكشف الوزارة عن الحالة الصحية لـ”أبو مهادي”، لكنها قالت إنه“أصيب برفقة سائق مركبة الخدمات الصحية بالإضافة لإصابة شخص ثالث”.

وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي استهدف أيضا“سيارة الإسعاف التي انطلقت لإخلائهم من المكان”.

وطالبت الوزارة الأمم المتحدة مؤسساتها بضرورة العمل الفوري على“تفعيل القانون الدولي الإنساني والقرارات الدولية المتعلقة بحماية الطواقم الطبية وتجريم استهدافها”.

وفي وقت سابق السبت، قال متحدث وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة، إن“قناصة الاحتلال التي تحاصر مستشفى العودة، أقدمت خلال الساعات الماضية على قتل اثنين من الكوادر الصحية، وقتل وجرح العديد من النساء الحوامل عند وصولهن للمستشفى للولادة”.

وأضاف القدرة في بيان أنه“تم استهداف سيارة إسعاف خلال عملها في إخلاء الجرحى بمنطقة مستشفى غزة الأوروبي مما أدى إلى إصابة مسعفين وإلحاق أضرار في سيارة الإسعاف ليرتفع بذلك عدد السيارات الإسعاف المستهدفة إلى 57”.

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