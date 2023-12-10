الاحتلال يصيب مواطنا ويعتقل خمسة آخرين في الخليل

MENAFN - Palestine News Network ) الخليل/PNN- أصيب، اليوم الأحد، مواطن بالرصاص، واعتقل خمسة آخرون خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي محافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الظاهرية جنوب الخليل، وسط اطلاق الاعيرة النارية وقنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة مواطنين بالرصاص الحي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت ابراهيم محمد فلاح عوايصة، وعيسى ابراهيم عوايصة من الظاهرية، وعلاء عباس ابو شخيدم، وحازم الرجبي، وموسى عايد العجلوني، من مدينة الخليل، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

كما فتشت قوات الاحتلال عدة منازل عرف منها أصحابها: ناجي الخلوص، وغازي الخلوص، وماجد الخلوص، من بلدة دورا، ومحمد الحرباوي في عقبة تفوح، ومحمد إبراهيم العدرة من قرية الديرات شرق يطا.



