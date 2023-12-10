الاحتلال يصيب مواطنا ويعتقل خمسة آخرين في الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN- أصيب، اليوم الأحد، مواطن بالرصاص، واعتقل خمسة آخرون خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي محافظة الخليل.
وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الظاهرية جنوب الخليل، وسط اطلاق الاعيرة النارية وقنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة مواطنين بالرصاص الحي.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت ابراهيم محمد فلاح عوايصة، وعيسى ابراهيم عوايصة من الظاهرية، وعلاء عباس ابو شخيدم، وحازم الرجبي، وموسى عايد العجلوني، من مدينة الخليل، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.
كما فتشت قوات الاحتلال عدة منازل عرف منها أصحابها: ناجي الخلوص، وغازي الخلوص، وماجد الخلوص، من بلدة دورا، ومحمد الحرباوي في عقبة تفوح، ومحمد إبراهيم العدرة من قرية الديرات شرق يطا.
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