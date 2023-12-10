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مستوطنون يقتحمون الأقصى

12/10/2023 3:11:54 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الاقصى المبارك، بالتزامن مع دعوات لزيادة الاقتحامات بالتزامن مع حلول عيد الانوار اليهودي.

وأفاد شهود عيان بأن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد، بحماية من شرطة الاحتلال، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

وأعات شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى،
وصول المواطنين إلى المسجد.

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