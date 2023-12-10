مستوطنون يقتحمون الأقصى

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الاقصى المبارك، بالتزامن مع دعوات لزيادة الاقتحامات بالتزامن مع حلول عيد الانوار اليهودي.
وأفاد شهود عيان بأن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد، بحماية من شرطة الاحتلال، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.
وأعات شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى،
وصول المواطنين إلى المسجد.
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