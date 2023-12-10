الاحتلال يشق شارعا استعماريا على أراضي خربة قلقس جنوب الخليل

MENAFN - Palestine News Network ) الخليل/PNN- شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاحد، بشق شارع استعماري على أراضي خربة قلقس، جنوب الخليل.

وأوضح المواطن نبيل وائل بدوي أبو سنينة، أن قوات الاحتلال شقت شارعا استعماريا بعرض ثمانية أمتار وبطول 300 متر، على أرض تعود لعائلة فلاح بدوي أبو سنينة، في خربة قلقس جنوب الخليل، لصالح مستعمرة "بيت حاجاي".

وأشار أبو سنينة إلى أن صاحب الارض يملك اوراقا ثبوتية وطابو تركياً تثبت ملكيته للأرض، التي تقع ضمن المنطقة المصنفة (ج).