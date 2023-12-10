الاحتلال يشق شارعا استعماريا على أراضي خربة قلقس جنوب الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN- شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاحد، بشق شارع استعماري على أراضي خربة قلقس، جنوب الخليل.
وأوضح المواطن نبيل وائل بدوي أبو سنينة، أن قوات الاحتلال شقت شارعا استعماريا بعرض ثمانية أمتار وبطول 300 متر، على أرض تعود لعائلة فلاح بدوي أبو سنينة، في خربة قلقس جنوب الخليل، لصالح مستعمرة "بيت حاجاي".
وأشار أبو سنينة إلى أن صاحب الارض يملك اوراقا ثبوتية وطابو تركياً تثبت ملكيته للأرض، التي تقع ضمن المنطقة المصنفة (ج).
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