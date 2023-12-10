انطلاق الانتخابات الرئاسية المصرية

(MENAFN
- Palestine News Network )
القاهرة/PNN- انطلقت صباح اليوم الأحد، انتخابات الرئاسة المصرية.
وأدلى المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك في مقر لجنته الانتخابية بمصر الجديدة.
وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 كانون الاول/ ديسمبر الجاري، على أن يستمر التصويت حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 كانون الاول/ ديسمبر الجاري لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.
ويخوض السباق الرئاسي الى جانب السيسي، ثلاثة مرشحين، وهم: عبد السند يمامة، وفريد زهران، وحازم عمر.
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