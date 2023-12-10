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انطلاق الانتخابات الرئاسية المصرية

12/10/2023 3:11:53 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القاهرة/PNN- انطلقت صباح اليوم الأحد، انتخابات الرئاسة المصرية.

وأدلى المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك في مقر لجنته الانتخابية بمصر الجديدة.

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 كانون الاول/ ديسمبر الجاري، على أن يستمر التصويت حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 كانون الاول/ ديسمبر الجاري لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

ويخوض السباق الرئاسي الى جانب السيسي، ثلاثة مرشحين، وهم: عبد السند يمامة، وفريد زهران، وحازم عمر.

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