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مستعمرون يسرقون أغناما من قصرة جنوب نابلس

12/10/2023 3:11:52 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN- سرق مستعمرون، صباح اليوم الأحد، أغناما من قرية قصرة، جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية للوكالة الرسمية بأن مجموعة من المستعمرين من بؤرة "يش قودش" سرقوا ستة رؤوس أغنام من جنوب شرق قرية قصرة، تعود للمواطن شناوي تيسير حسن.

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