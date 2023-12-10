مستعمرون يسرقون أغناما من قصرة جنوب نابلس

مستعمرون يسرقون أغناما من قصرة جنوب نابلس
التاريخ
12/10/2023 3:11:52 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN- سرق مستعمرون، صباح اليوم الأحد، أغناما من قرية قصرة، جنوب نابلس.
وأفادت مصادر محلية للوكالة الرسمية بأن مجموعة من المستعمرين من بؤرة "يش قودش" سرقوا ستة رؤوس أغنام من جنوب شرق قرية قصرة، تعود للمواطن شناوي تيسير حسن.
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