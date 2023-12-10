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كوريا الشمالية تدين الفيتو الأمريكي ضد قرار الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة

12/10/2023 3:00:37 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

دانت كوريا الشمالية الولايات المتحدة بسبب استخدامها حق النقض "الفيتو"، ضد قرار للأمم المتحدة، يطالب بوقف فوري إنساني لإطلاق النار، في الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس".

ووجه كيم سون-جيونج، نائب وزير خارجية كوريا الشمالية لشؤون المنظمات الدولية، الانتقاد، في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الأحد، للولايات المتحدة.

وتابع أن رغبة المجتمع الدولي في تحقيق السلام والاستقرار، في الشرق الأوسط، "تم دهسها بقسوة مرة أخرى بسبب تعسف وطغيان أحد الأعضاء الدائمين المتعجرفين في مجلس الأمن الدولي".

كان مجلس الأمن الدولي عقد أول
من أمس الجمعة اجتماعاً حول الوضع في الشرق الأوسط، بما فيه القضية الفلسطينية، استجابة للخطاب الذي أرسله الأمين العام للمجلس مستخدماً فيه المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة.

وكان مشروع القرار يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، ويكرر مطالبته لجميع الأطراف بأن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وخاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين. ويطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وبضمان وصول المساعدات الإنسانية.

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