هيئة كهرباء ومياه دبي تحفز النقل المستدام من خلال دعم المركبات الكهربائية والهجينة والهيدروجينية

تدعم هيئة كهرباء ومياه دبي مستهدفات دولة الإمارات العربية المتحدة لتوفير شبكة وطنية من محطات شحن المركبات الكهربائية المجهزة بأحدث التقنيات المبتكرة لتقليل وقت الشحن، وتعزيز البنية التحتية للمركبات الكهربائية، وتوفير وصول سهل إلى مرافق الشحن، بما يسهم في دفع التحول نحو استخدام منظومة النقل الأخضر، وتحقيق مساعي الدولة في خفض استهلاك الطاقة في قطاع النقل بنسبة 40%، وخفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 10 ملايين طن بحلول عام 2050، وزيادة نسبة المركبات الكهربائية في الدولة لتصبح 50% من إجمالي المركبات بحلول ذات العام.

وأدت هيئة كهرباء ومياه دبي من خلال مبادرتها "الشاحن الأخضر" للمركبات الكهربائية التي أطلقتها عام 2014 دوراً فعالاً في دعم التنقل الأخضر.

ووفرت مبادرة "الشاحن الأخضر" عند إطلاقها أول بنية تحتية عامة لشحن المركبات الكهربائية في المنطقة. وتتيح الهيئة حالياً أكثر من 380 محطة شحن في مختلف أنحاء إمارة دبي، بطاقة استيعابية لأكثر من 700 نقطة شحن حيث أن معظم محطات الشحن تستطيع شحن مركبتين في نفس الوقت. وتعمل الهيئة على زيادة عدد محطات الشحن لتصل إلى 1000 محطة بحلول عام 2025، وذلك في إطار خططها لمواكبتها للزيادة المضطردة في استخدام السيارات الكهربائية.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "تعمل الهيئة على تحفيز التحول إلى المركبات الكهربائية في دولة الإمارات، وتحقيق الحياد المناخي من خلال خفض البصمة الكربونية في قطاع النقل، وتشجيع استخدام وسائل النقل المستدامة المتمثلة بالمركبات الكهربائية والهجينة، انسجاماً مع رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأسعد في العالم، وتحقيق استراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030، والسياسة الوطنية للمركبات الكهربائية. ونتعاون مع جميع الشركاء على المستوى الاتحادي والمحلي ومن القطاع الخاص لإنشاء بنية تحتية عالمية المستوى لمحطات شحن المركبات الكهربائية لتحفيز استخدام وسائل النقل المستدامة بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لإمارة دبي من ناحية الاستدامة وجودة الهواء والحد من الانبعاثات. إلى جانب ذلك، ندعم من خلال مبادراتنا وشراكاتنا الاستراتيجية مستهدفات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (COP28) التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة إكسبو دبي، لتطوير أنظمة التنقل الصديقة للبيئة في المناطق الحضرية التي تستطيع تَحمل تداعيات تغير المناخ والتكيُّف معها".

وقال الدكتور أوليفر إندرويلدي، عالم زائر أول واستشاري رئيسي في جامعة كامبريدج في سنغافورة: "إن تحقيق الحياد الكربوني في قطاع النقل يشكل تحدياً هائلاً، خاصة في مجالات الطيران والشحن البحري. ويمثل الانتقال السريع لوسائل النقل الكهربائية سواء الخاصة بالأفراد أو وسائل النقل العامة خطوات مبدئية حيوية، لا سيما وأنها باتت معتمدة على نطاق واسع وتستخدم تقنيات أثبتت فعاليتها. أما بالنسبة لمجالات النقل الأخرى، فإن تحقيق إزالة الكربون من خلال التحسينات التقنية يتطلب استثمارات استثنائية وجهوداً دؤوبة. وفي هذا السياق تبرز مبادرات دبي ومبادرات هيئة كهرباء مياه دبي للتحول إلى وسائل النقل المحلية الكهربائية وتعزيز وسائل النقل الجماعية. وتجسد هذه المبادرات خطوات أساسية وجوهرية. كما من شأن الالتزامات المالية الخاصة بالتقنيات منخفضة الكربون التي تم التعهد بها تحت قيادة دولة الإمارات خلال مؤتمر الأطراف (COP28) أن تدعم هذا الانتقال الحيوي نحو التنقل منخفض الكربون. ولا حاجة للتذكير بمدى أهمية هذه الضرورة الملحة، فنحن في سباق مع الزمن لتحقيق هذا الهدف بأسرع وقت ممكن".

وتبوأت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول عربياً وإقليمياً، وضمن المراكز العشرة الأولى عالمياً في مؤشر جاهزية التنقل الكهربائي، متفوقة على الأسواق الغربية الكبرى مثل اليابان وأستراليا وأقوى الأسواق الناشئة مثل الهند والبرازيل. وقد شهدت دبي زيادة ملحوظة في استخدام المركبات الكهربائية منذ عام 2015 حتى اليوم، وارتفع عدد المسجلين في مبادرة "الشاحن الأخضر" للمركبات الكهربائية التي أطلقتها هيئة كهرباء ومياه دبي، من 14 متعاملاً في 2015 ليصل العدد إلى 13,161 متعامل بنهاية أكتوبر 2023، ومن المتوقع تضاعف هذه الأعداد في السنوات القليلة القادمة لمواكبة جهود الإمارة في الحد من الانبعاثات الكربونية والعمل لصنع مستقبل أكثر استدامة، تنعم فيه الأجيال الحالية والقادمة ببيئة مُستدامة وصحية وآمنة.

ويعزّز هذا النمو، في الاعتماد على المركبات الكهربائية، جهود دبي في مجال الاستدامة والتحوّل نحو اقتصاد أخضر ومستدام، كما يدعم هذا النمو استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي.

ووصل عدد المركبات الكهربائية في دبي حتى نهاية سبتمبر 2023 إلى 22,966 مركبة، وهو ما يدعم بشكل ملموس خطط الإمارة للتحول إلى وسائل النقل المستدامة الصديقة للبيئة.

تطوير تقنيات الشحن

يسهم تطوير الهيئة المستمر لمبادرة "الشاحن الأخضر" بالاعتماد على أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في تحفيز التنقل المستدام. ونعمل على توسيع ونشر مفهوم التنقل الأخضر والمستدام في دبي من خلال توفير شبكة شحن عامة قوية للمركبات الكهربائية في جميع أنحاء الإمارة، إضافة إلى توفير حلول مبتكرة صديقة للبيئة، كما نسعى إلى توفير تجربة سلسة وسريعة لمتعامليها من خلال استخدام أحدث التقنيات الذكية والمبتكرة.

وأطلقت الهيئة العديد من الميزات لتسهيل شحن المركبات الكهربائية على شبكة الشحن العامة الخاصة بها، حيث يمكن للمتعامل بعد تسجيل مركبته الكهربائية لدى هيئة الطرق والمواصلات في دبي، الاستفادة من محطات الشحن في غضون ساعة من تسجيل المركبة، حيث تعمل الهيئة على إنشاء حساب له في خدمة الشاحن الأخضر. كما تتيح الهيئة لجميع المتعاملين، سواء كانوا مسجلين في مبادرة "الشاحن الأخضر" أم غير مسجلين، الاستفادة من الخدمة من خلال ميزة "خاصية الزائر".

وتشمل أنواع المحطات التي قامت هيئة كهرباء ومياه دبي بتركيبها عدة أنواع هي، محطات الشاحن فائق السرعة (تيار مباشر بقوة 150 كيلووات مع قابس من النوع الثاني، ومحطات الشاحن السريع (تيار متردد بقوة 43 كيلووات، مع قابس من النوع الثاني، وتيار مباشر بقوة 50 كيلووات من نوع ChadeMO ومقابس ثنائية من نوع (CCS)، إضافة إلى شاحن الأماكن العامة (2 × 22 كيلووات تيار متردد، مع قابس مزدوج من النوع الثاني)، والشاحن الجداري (22 كيلووات تيار متردد، بقابس أحادي من النوع الثاني).

وتتوافر محطات "الشاحن الأخضر" للمركبات الكهربائية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في العديد من المواقع الحيوية في دبي. ويمكن للمتعاملين تحديد مواقع محطات الشحن المنتشرة في مختلف أرجاء دبي بسهولة عبر موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها الذكي، و14 منصة رقمية أخرى.

وتتيح الهيئة للمتعاملين إنشاء حساب الشاحن الأخضر عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي أو عن طريق نظام الرد الصوتي التفاعلي في مركز رعاية المتعاملين، مما يمكنهم من الاستفادة من محطات الشحن التابعة للهيئة في غضون ساعة من تسجيل المركبة. كذلك توفر الهيئة "لوحة بيانات مستخدم الشاحن الأخضر" لتسهيل إدارة خدمات الشاحن الأخضر للمركبات الكهربائية.

كما انضمت هيئة كهرباء ومياه دبي مؤخراً إلى رابطة "تشار إن CharIN" العالمية المتخصصة كعضو رئيسي بهدف تعزيز التزامها بتطوير التنقل الأخضر والطاقة الخضراء. وتتيح هذه العضوية للهيئة ترسيخ مشاركتها في إرساء معايير أنظمة شحن المركبات الكهربائية، وتطوير تقنيات جديدة من شأنها تحسين كفاءة التنقل الأخضر وخفض تكاليف شحن المركبات الكهربائية، وزيادة سرعة الشحن.

كما تسهم هذه الخطوة في ضمان مواصلة مواكبة الهيئة للمستجدات والمقارنات المعيارية العالمية المتعلقة بالمركبات الكهربائية. ويرسخ انضمام الهيئة إلى رابطة "تشار إن CharIN" العالمية كعضو رئيسي جهود الهيئة لتطوير البنية التحتية الخاصة بشحن المركبات الكهربائية.

إلى جانب ذلك، أطلقت الهيئة موقع "مجتمع السيارات الكهربائية في دبي" بهدف زيادة استخدام السيارات الكهربائية من خلال مركزية المعلومات المتعلقة بأحدث تطورات السيارات الكهربائية.

الهيدروجين وقود المركبات الصديقة للبيئة

نفذت الهيئة مشروع "الهيدروجين الأخضر" في مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وستبلغ قدرته الإنتاجية 5,000 ميجاوات بحلول عام 2030. ويعد "الهيدروجين الأخضر" المشروع الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة الشمسية، وتم تصميم وبناء المحطة لتكون قادرة على استيعاب التطبيقات المستقبلية ومنصات اختبار الاستخدامات المختلفة للهيدروجين بما في ذلك إنتاج الطاقة والتنقل والاستخدامات الصناعية.

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