كابتن إيلا.. نسخة نسائية تنافس أفيخاي أدرعي

MENAFN - Khaberni) خبرني - على الرغم من غزارة ما ينشره على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعية، يبدو أن المتحدث باسمالجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعيبدأ يقسم الأدوار أكثر مع نائبته.

فقد بدأت "الكابتن إيلا" تنشط أيضاً على منصة إكس، في ترويج سردية بلادها لمجريات الحرب الضارية الدائرة منذ السابع من أكتوبر الماضي، في غزة.

أمثال شعبية

وبنفس طريقة أدرعي التي يصفها العديد من متابعيه العرب بالاستفزازية، تستشهد الجندية الإسرائيلية التي تتكلم العربية بطلاقة، غالباً بأمثال شعبية وأحياناً بآيات قرآنية، أملا باستقطاب المغردين.

إلا أنها سرعان ما تفشل، فتتقاطر على كل تعليق تنشره أو فيديو تبثه موجة انتقادات، لاسيما من قبل الفلسطينيين.

فالشابة التي سعت مرارا خلال الفترة الماضية، لمخاطبة الفلسطينيين في غزة عامة واستقطاب نساء القطاع خاصة، لا تدرك ربما أن أحداً منهم لا يسمعها بسبب الحصار المفروض أولاً من قبل دولتها عليهم، وقطع الإنترنت والكهرباء، فضلا بطبيعة الحال عن القتل اليومي الذي يطالهم.

وفي آخر تغريداتها، نشرت إيلا التي دشنت حسابها في إكس عام 2020، اليوم السبت فيديو زعمت فيه العثور على دمية للأطفال تحتوي على قطعة سلاح للقناصة بالإضافة إلى ذخائر، داخل إحدى المدارس شمال غزة.

لكن التعليقات لم ترحمها على الإطلاق، تماما كما تفعل عادة مع أفيخاي!

يشار إلى أن القوات الإسرائيلية كانت حاصرت اليوم عدة مدارس تؤوي نازحين في مخيم جباليا وغيره شمال غزة، وفق ما أفادت مصادر فلسطينية.