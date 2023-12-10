تحديات حاسمة تنتظر قادة قمة الاتحاد الأوروبي الأخيرة

(MENAFN
) مع استعداد قادة الاتحاد الأوروبي لعقد اجتماع المجلس الأوروبي الأخير هذا العام، تعتمد أهمية القمة على قدرتهم على معالجة القضايا العالقة التي تستمر منذ فترة طويلة. وسيحدد نتيجة القمة ما إذا كانت ستكون واحدة من أكثر القمم حيوية أم ستُعتبر فرصة كبيرة ضائعة.
كما من بين القضايا العالقة التي تتطلب اهتمامًا هو تحقيق قادة الاتحاد لتعهداتهم بتوفير 40 مليار يورو لأوكرانيا على مدى أربع سنوات, وهو وعد قدم قبل نصف عام. بالإضافة إلى ذلك، يثار السؤال حول ما إذا كانت المفاوضات الرسمية ستبدأ لدول مثل أوكرانيا ودول أخرى للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
كذلك يتدلى في الميزان احتمال توقيع اتفاق تجاري مع دول ميركوسور في أمريكا الجنوبية، فضلاً عن اعتماد قواعد جديدة مقترحة تنظم الأوضاع المالية العامة الوطنية واستعراضات منتصف الفترة البالغة سبع سنوات لميزانية الاتحاد الأوروبي. وعلى الرغم من الضرورة والإمكانات الكبيرة المتعلقة بهذه القرارات، يكمن العقبة في قضايا "طرفية" نسبيًا، على عكس الإدراك العام. بينما لا يمكن تحميل المسؤولية الكاملة للتأخيرات إلى المجر ورئيس الوزراء فيكتور أوربان الذي عرقل القرارات بشأن أوكرانيا للحصول على فوائد شخصية تتعلق بإطلاق الأموال الأوروبية المعلقة بسبب انتهاكات سيادة القانون، لا يمكن تأجيل القرارات الكبيرة إلى أجل غير مسمى.
في حين يتم استكشاف إمكانية تجاوز بودابست في قضية تمويل أوكرانيا، مع دراسة دعم من 26 دولة في مناقشات على مستوى وزراء المال، تجاوزًا لعراقلة المجر. وعلى الرغم من أن هذا البديل ليس الحلا المثلى، إلا أنه يُعتبر خيارًا قابلًا للتنفيذ لتجاوز الوضع الحالي والمضي قدمًا في اتخاذ قرارات حاسمة تحمل تداولات لعلاقات الاتحاد الأوروبي مع الشركاء العالميين.
MENAFN10122023000045015682ID1107565445
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.