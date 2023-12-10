الأسواق الأمريكية والأوروبية تزدهر بدفع المؤشرات الاقتصادية الإيجابية والثقة في الاستهلاك

(MENAFN
) شهد ختام التداول في الأسبوع الماضي ارتفاعًا ملحوظًا في مؤشرات الأسهم الأمريكية، دفعها تقييم تفاؤلي لبيانات تقرير الوظائف لشهر نوفمبر ونتائج إيجابية من استطلاع جامعة ميشيغان للمستهلكين. وأظهر التقرير مرونة الاقتصاد وانخفاض توقعات التضخم، مما زاد من التفاؤل بسيناريو هبوط ناعم محتمل. وشهد مؤشر داو جونز ارتفاعًا بنسبة 0.35 بالمئة, ما يعادل 130 نقطة، ليصل إلى 36,247 نقطة. وعلى الرغم من أنه وصل إلى ذروته للعام عند 36,296 نقطة بشكل مؤقت، إلا أن المؤشر اختتم تداولات الأسبوع دون تغييرات كبيرة.
كما شهد مؤشر ستاندرد آند بورز ارتفاعًا بنسبة 0.4 بالمئة, مما يعادل ارتفاعًا بنقطة 18، ليستقر عند 4,604 نقطة. وقد شهد ذلك الأسبوع السادس على التوالي من المكاسب للمؤشر، الذي وصل إلى أعلى مستوى له منذ بداية العام عند 4,609 نقاط خلال الأسبوع، محققًا ارتفاعًا إجماليًا بنسبة 0.2 بالمئة, وشهد مؤشر ناسداك أيضًا ارتفاعًا بنسبة 0.45 بالمئة, مما يعادل 63 نقطة، ليصل إلى 14,403 نقطة. واستمرارًا لمساره الصاعد للأسبوع السادس على التوالي، سجل المؤشر مكاسب أسبوعية بنسبة 0.7 بالمئة.
كذلك شهدت الأسواق الأوروبية أيضًا زخمًا إيجابيًا عبر الأطلسي، وارتفع مؤشر ستوكس بنسبة 0.75 بالمئة إلى 472.2 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى له منذ بداية العام. وقد حقق المؤشر ارتفاعًا بنسبة 1.3 بالمئة خلال الأسبوع، مما يشكل الأسبوع الرابع على التوالي من المكاسب. وفي المملكة المتحدة، سجل مؤشر فوتسي 100 ارتفاعًا بنسبة 0.55 بالمئة, ليستقر عند 7,554 نقطة. في الوقت نفسه، وارتفع مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 1.3 بالمئة إلى 7,526 نقطة، وشهد مؤشر داكس الألماني ارتفاعًا بنسبة 0.8 بالمئة, ليصل إلى 16,759 نقطة، محققًا أعلى مستوى إغلاق له على الإطلاق. وأظهرت المسار الإيجابي لهذه المؤشرات التفاؤل العام في الأسواق، دفعًا بذلك من خلال المؤشرات الاقتصادية الإيجابية والثقة الإيجابية لدى المستهلكين.
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