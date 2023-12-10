مستقبلات الذهب تنخفض مع نمو وظائف قوي في أمريكا يحث على ارتفاع الدولار

(MENAFN
) في ختام جلسة التداول في الأسبوع الماضي، شهدت أسعار مستقبلات الذهب لتسليم فبراير تراجعًا، تأثرًا بالبيانات التي أظهرت تسارعًا قويًا في نمو وظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة طوال شهر نوفمبر، جنبًا إلى جنب مع انخفاض ملحوظ في معدل البطالة. وشهدت التسوية انخفاضًا في أسعار مستقبلات الذهب بنسبة 1.55 بالمئة, ما يعادل انخفاضًا بقيمة 31.9 دولارًا ليستقر عند 2014.5 دولار للأوقية. وقد أشار هذا التراجع إلى نهاية سلسلة استمرت لثلاثة أسابيع من المكاسب للذهب، حيث سجلت خسائر بنسبة 3.6 بالمئة في الأسبوع السابق.
كما تميز التغير في ديناميات السوق بارتفاع ملحوظ في قيمة مؤشر الدولار، الذي ارتفع بنسبة 0.45 بالمئة إلى 104 نقاط خلال التداول، ووصل إلى ذروته عند 104.26 نقطة. لعب ارتفاع قوة الدولار دورًا بارزًا في التأثير على انخفاض أسعار الذهب.
كذلك أظهرت مشاعر المستثمرين، كما هو واضح في أداة فد ووتش، تعديلًا ملحوظًا في توقعات التخفيف من السياسة النقدية من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي. انتقل التفضيل لبدء مثل هذه الإجراءات إلى 49.6 بالمئة في مايو، مختلفًا عن التوقعات السابقة التي أشارت إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماع مارس 2024.
في حين أدى الأداء القوي للاقتصاد الأمريكي في نوفمبر إلى تعزيز المشهد السوقي. وتجاوزت إضافات الوظائف غير الزراعية التوقعات، حيث بلغت 199،000 وظيفة مقابل توقعات بواقع 190،000 وظيفة. وفي الوقت نفسه، انخفض معدل البطالة من 3.9 بالمئة إلى 3.7 بالمئة, مؤكدًا الزخم الإيجابي في سوق العمل. وقد ساهمت هذه العوامل مجتمعة في انخفاض أسعار الذهب بينما أعاد المستثمرون ضبط توجهاتهم استجابة لتطورات المشهد الاقتصادي.
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