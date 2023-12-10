MENAFN - Khaberni) ليس درويش الحضرة،يملؤه التضرعو الفرح في ساعةوجد.

،،، بل مقاتل

،حمل جرحه ، و رمحه على جسده النحيل ، فلما بلغ ما يُرضِي معشوقته ، قفز منتشيا، اضطرب جسده

من شدة الفرح ، يصرخ :

( الله اكبر الله اكبر

..و لعت...و لعت ...) وقد راى آلة المحتل التي أهلكت الحرث و النسل تحترق

امام عينيه.

اخذ يلوح بيديه على رصيف خال من المارة، يصرخ ويصرخ

عاشقا غارقا في محبوبته لا يرى سواها و لا يعرف إلاها !!

أجل يا ابن غزة،



ربما

حاولت ان تعانق السماء وحدك !!، ربما بلغت الفرح بمعشوقتك

وحدك!!

لكن الملايين ترددها

خلفك ( الله اكبر ،الله اكبر ،،،ولعت ...)



إنها جذوة العشق إذ تشتعل ،

هذا ما لا يعرفه الجبناء ، فاستعداد المقاتل

الفلسطينى للمعركة هو استعداد العاشق للقاء معشوقته ، ينشد ( الدار الآخرة

نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض و لا فسادا ) ،



القصص / آية ٨٣ .

وما

صهيل انفاس المجاهدين ، رهبة من عدو ، و لاخوفا

من بغاة

، وانما هو ، وجل العشاق ،وخفقان قلوبهم

الايظفروا للمحبوبة بما يأسر قلبها



إييييه يا ابن غزة ،،،،.

(قسما بخيلك اذ اغرن مع الضحى



الموريات النار قدح زناده )

(قد جاء فجرك باغتا لعدوه ،

فاهنىء قرير العين فزت بداره )



ابن غزة ذاك المقاتل الصلب ، يقهر

اكذوبة أقوى الجيوش

في الشرق الاوسط ، بأسلحة مصنعة يدويا ، مرتديا قميص

(

تي شيرت ) ، او ربما

عاري الصدر ممزق الثوب ، يخوض الغمار

ضد كتيبة جنود مدججين (بالعتاد

الثقيل ) ، صيَّرته البسالة الفلسطينية ، عبئا على حامليه

الغرباء

، يرتدون بزاتهم العسكرية المثقلة بالهزيمة ، شأنهم شأن حملهم ، عبء

على الارض التي يحتلون ، و آن للحامل و المحمول ان يسقطا .

قذيفة القاهر

الفلسطيني لا تخطيء الهدف ، و طلقته لا تنحرف عن موطن الاصابة .

اجل نموت كل يوم الف ميتة ، ونحن نرى بشاعة افعال المحتل القاتل ، ونُبعث الف الف مرة لجسارة المقاتل يدافع عن دينه و ارضه و عرضه .

صورة المجاهدين أشباه عزل ، يصدون جنودا يحتمون بجدران الميركافا ، و الدبابة و المدرعة ، ثم يتساقطون كالعصافير المرتجفة ، بفعل نيران المقاومة ، كل ذلك ليس له إلا تفسير و احد ،،،،

ان الفعل في ارض الميدان هو (الفعل الالهي )،



( لمن كان له قلب او القى السمع و هو شهيد )



ق / الآية ٣٧ .

بلى و الله انها لآية :

( وما رميت اذ رميت و لكن الله رمى )

الأنفال / ١٧ .

هل سمعتم قول المجاهد لا خيه،

إضرب ، إضرب ،

نقول معه مرددين :

( إضرب فديتك يا ابن غزة هاشم



فالله يرمي اذ رميت بساحة)



