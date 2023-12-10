(MENAFN
- Khaberni) ليس درويش الحضرة،
يملؤه التضرع
و الفرح في ساعة
وجد.
،،، بل مقاتل
،حمل جرحه ، و رمحه على جسده النحيل ، فلما بلغ ما يُرضِي معشوقته ، قفز منتشيا، اضطرب جسده
من شدة الفرح ، يصرخ :
( الله اكبر الله اكبر
..و لعت...و لعت ...) وقد راى آلة المحتل التي أهلكت الحرث و النسل تحترق
امام عينيه.
اخذ يلوح بيديه على رصيف خال من المارة، يصرخ ويصرخ
عاشقا غارقا في محبوبته لا يرى سواها و لا يعرف إلاها !!
أجل يا ابن غزة،
ربما
حاولت ان تعانق السماء وحدك !!، ربما بلغت الفرح بمعشوقتك
وحدك!!
لكن الملايين ترددها
خلفك ( الله اكبر ،الله اكبر ،،،ولعت ...)
إنها جذوة العشق إذ تشتعل ،
هذا ما لا يعرفه الجبناء ، فاستعداد المقاتل
الفلسطينى للمعركة هو استعداد العاشق للقاء معشوقته ، ينشد ( الدار الآخرة
نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض و لا فسادا ) ،
القصص / آية ٨٣ .
وما
صهيل انفاس المجاهدين ، رهبة من عدو ، و لاخوفا
من بغاة
، وانما هو ، وجل العشاق ،وخفقان قلوبهم
الايظفروا للمحبوبة بما يأسر قلبها
إييييه يا ابن غزة ،،،،.
(قسما بخيلك اذ اغرن مع الضحى
الموريات النار قدح زناده )
(قد جاء فجرك باغتا لعدوه ،
فاهنىء قرير العين فزت بداره )
ابن غزة ذاك المقاتل الصلب ، يقهر
اكذوبة أقوى الجيوش
في الشرق الاوسط ، بأسلحة مصنعة يدويا ، مرتديا قميص
(
تي شيرت ) ، او ربما
عاري الصدر ممزق الثوب ، يخوض الغمار
ضد كتيبة جنود مدججين (بالعتاد
الثقيل ) ، صيَّرته البسالة الفلسطينية ، عبئا على حامليه
الغرباء
، يرتدون بزاتهم العسكرية المثقلة بالهزيمة ، شأنهم شأن حملهم ، عبء
على الارض التي يحتلون ، و آن للحامل و المحمول ان يسقطا .
قذيفة القاهر
الفلسطيني لا تخطيء الهدف ، و طلقته لا تنحرف عن موطن الاصابة .
اجل نموت كل يوم الف ميتة ، ونحن نرى بشاعة افعال المحتل القاتل ، ونُبعث الف الف مرة لجسارة المقاتل يدافع عن دينه و ارضه و عرضه .
صورة المجاهدين أشباه عزل ، يصدون جنودا يحتمون بجدران الميركافا ، و الدبابة و المدرعة ، ثم يتساقطون كالعصافير المرتجفة ، بفعل نيران المقاومة ، كل ذلك ليس له إلا تفسير و احد ،،،،
ان الفعل في ارض الميدان هو (الفعل الالهي )،
( لمن كان له قلب او القى السمع و هو شهيد )
ق / الآية ٣٧ .
بلى و الله انها لآية :
( وما رميت اذ رميت و لكن الله رمى )
الأنفال / ١٧ .
هل سمعتم قول المجاهد لا خيه،
إضرب ، إضرب ،
نقول معه مرددين :
( إضرب فديتك يا ابن غزة هاشم
فالله يرمي اذ رميت بساحة)
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