Sunday, 10 December 2023 11:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


النشوان..

12/10/2023 2:29:57 AM
(MENAFN- Khaberni) ليس درويش الحضرة،
يملؤه التضرع
و الفرح في ساعة
وجد.

،،، بل مقاتل
،حمل جرحه ، و رمحه على جسده النحيل ، فلما بلغ ما يُرضِي معشوقته ، قفز منتشيا، اضطرب جسده
من شدة الفرح ، يصرخ :
( الله اكبر الله اكبر
..و لعت...و لعت ...) وقد راى آلة المحتل التي أهلكت الحرث و النسل تحترق
امام عينيه.

اخذ يلوح بيديه على رصيف خال من المارة، يصرخ ويصرخ
عاشقا غارقا في محبوبته لا يرى سواها و لا يعرف إلاها !!

أجل يا ابن غزة،

ربما
حاولت ان تعانق السماء وحدك !!، ربما بلغت الفرح بمعشوقتك
وحدك!!

لكن الملايين ترددها
خلفك ( الله اكبر ،الله اكبر ،،،ولعت ...)

إنها جذوة العشق إذ تشتعل ،
هذا ما لا يعرفه الجبناء ، فاستعداد المقاتل
الفلسطينى للمعركة هو استعداد العاشق للقاء معشوقته ، ينشد ( الدار الآخرة
نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض و لا فسادا ) ،

القصص / آية ٨٣ .

وما
صهيل انفاس المجاهدين ، رهبة من عدو ، و لاخوفا
من بغاة
، وانما هو ، وجل العشاق ،وخفقان قلوبهم
الايظفروا للمحبوبة بما يأسر قلبها

إييييه يا ابن غزة ،،،،.

(قسما بخيلك اذ اغرن مع الضحى

الموريات النار قدح زناده )

(قد جاء فجرك باغتا لعدوه ،

فاهنىء قرير العين فزت بداره )

ابن غزة ذاك المقاتل الصلب ، يقهر

اكذوبة أقوى الجيوش
في الشرق الاوسط ، بأسلحة مصنعة يدويا ، مرتديا قميص
(
تي شيرت ) ، او ربما
عاري الصدر ممزق الثوب ، يخوض الغمار
ضد كتيبة جنود مدججين (بالعتاد
الثقيل ) ، صيَّرته البسالة الفلسطينية ، عبئا على حامليه
الغرباء
، يرتدون بزاتهم العسكرية المثقلة بالهزيمة ، شأنهم شأن حملهم ، عبء
على الارض التي يحتلون ، و آن للحامل و المحمول ان يسقطا .

قذيفة القاهر
الفلسطيني لا تخطيء الهدف ، و طلقته لا تنحرف عن موطن الاصابة .

اجل نموت كل يوم الف ميتة ، ونحن نرى بشاعة افعال المحتل القاتل ، ونُبعث الف الف مرة لجسارة المقاتل يدافع عن دينه و ارضه و عرضه .

صورة المجاهدين أشباه عزل ، يصدون جنودا يحتمون بجدران الميركافا ، و الدبابة و المدرعة ، ثم يتساقطون كالعصافير المرتجفة ، بفعل نيران المقاومة ، كل ذلك ليس له إلا تفسير و احد ،،،،

ان الفعل في ارض الميدان هو (الفعل الالهي )،

( لمن كان له قلب او القى السمع و هو شهيد )

ق / الآية ٣٧ .

بلى و الله انها لآية :

( وما رميت اذ رميت و لكن الله رمى )

الأنفال / ١٧ .

هل سمعتم قول المجاهد لا خيه،

إضرب ، إضرب ،

نقول معه مرددين :

( إضرب فديتك يا ابن غزة هاشم

فالله يرمي اذ رميت بساحة)


MENAFN10122023000151011027ID1107565302

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث