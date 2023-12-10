بتر قدم مخرج مصري شهير إثر أزمة صحية

MENAFN - Khaberni) خبرني - أزمة صحية تعرض لها المخرج المصري، أحمد البدري، تسببت في دخوله المستشفى وبتر قدمه، في صدمة كبرى لكافة المحيطين به.

فقد أعلن شقيق زوجة المخرج المصري عن الأمر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتبعه عدد من المنتمين للوسط الفني المصري.

إذ كتب شقيق زوجته قائلاً "الرجاء الدعاء للمخرج أحمد البدري زوج أختي.. تم بتر قدمه.. غيبوبة سكر.. متواجد في معهد ناصر"، ذلك الأمر الذي صدم الجميع.

وفي منشور لاحق تابع شقيق زوجة المخرج المصري قائلا "أبي وأخي وأستاذي وزوج أختي أحمد البدري.. أسأل الله لك العافية والصبر على ما أنت فيه الآن.. وتحت رجلك يا أستاذي لحد ما تبقى أحسن من الأول إن شاء الله".

حياته الفنية

أحمد البدري بدأ حياته الفنية كممثل في عدة أعمال فنية، ترك التمثيل وعمل في مجال الإخراج، ليقدم أول أفلامه الطويلة كمخرج في عام 2005 حينما قدم فيلم "غاوي حب" مع محمد فؤاد.

وخلال مسيرته الفنية أخرج البدري أكثر من 50 عملا فنيا، أبرزها "عمر وسلمى" لتامر حسني، و"جيم أوفر" ليسرا ومي عز الدين، و"البيه رومانسي" لمحمد عادل إمام.

فيما كان فيلم "الشنطة" الذي عرض قبل عامين وقام ببطولته بيومي فؤاد، هو آخر الأفلام التي أخرجها البدري، قبل أن يبتعد عن الوسط الفني لعامين.