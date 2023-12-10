بتر قدم مخرج مصري شهير إثر أزمة صحية

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أزمة صحية تعرض لها المخرج المصري، أحمد البدري، تسببت في دخوله المستشفى وبتر قدمه، في صدمة كبرى لكافة المحيطين به.
فقد أعلن شقيق زوجة المخرج المصري عن الأمر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتبعه عدد من المنتمين للوسط الفني المصري.
إذ كتب شقيق زوجته قائلاً "الرجاء الدعاء للمخرج أحمد البدري زوج أختي.. تم بتر قدمه.. غيبوبة سكر.. متواجد في معهد ناصر"، ذلك الأمر الذي صدم الجميع.
وفي منشور لاحق تابع شقيق زوجة المخرج المصري قائلا "أبي وأخي وأستاذي وزوج أختي أحمد البدري.. أسأل الله لك العافية والصبر على ما أنت فيه الآن.. وتحت رجلك يا أستاذي لحد ما تبقى أحسن من الأول إن شاء الله".
حياته الفنية
أحمد البدري بدأ حياته الفنية كممثل في عدة أعمال فنية، ترك التمثيل وعمل في مجال الإخراج، ليقدم أول أفلامه الطويلة كمخرج في عام 2005 حينما قدم فيلم "غاوي حب" مع محمد فؤاد.
وخلال مسيرته الفنية أخرج البدري أكثر من 50 عملا فنيا، أبرزها "عمر وسلمى" لتامر حسني، و"جيم أوفر" ليسرا ومي عز الدين، و"البيه رومانسي" لمحمد عادل إمام.
فيما كان فيلم "الشنطة" الذي عرض قبل عامين وقام ببطولته بيومي فؤاد، هو آخر الأفلام التي أخرجها البدري، قبل أن يبتعد عن الوسط الفني لعامين.
MENAFN10122023000151011027ID1107565301
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.