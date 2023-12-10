البند 702.. عين أمريكا الساهرة المهددة بالإغماض

معركة حامية تخوضها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، من أجل تمديد تشريع يسمح للولايات المتحدة بتتبع الاتصالات والرسائل عبر الإنترنت الخاصة بمن يشتبه فيهم في قضايا الإرهاب والتجسس.

ووفق صحيفة "وول ستريت جورنال"، يعارض كلا الحزبين، فكرة التمديد مع اقتراب موعد انتهاء العمل بالبند "رقم 702" من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية.

البند 702

يسمح البند 702 لوكالة الأمن القومي "إن إس إيه" بمراقبة الاتصالات الرقمية للأجانب الذين يعيشون خارج الولايات المتحدة من خلال شركات أمريكية مثل فيسبوك، وغوغل. ويعترض البرنامج أيضاً اتصالات بين أمريكيين وأجانب يعيشون في الخارج.

وبرزت المشكلة منذ قرابة عقدين عندما رأت أجهزة الاستخبارات الأمريكية أنها بحاجة للوصول إلى حسابات البريد الإلكتروني والهواتف الخاصة بأهداف استخبارات أجنبية، مستضافة على أجهزة كمبيوتر في الولايات المتحدة.



ويحظر على وكالة الأمن القومي ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية التجسس على الأمريكيين أو الأجانب داخل الولايات المتحدة، لذلك أقر الكونغرس، في عام 2008، المادة 702 للسماح لوكالة الأمن القومي بالوصول إلى تلك الحسابات المستضافة في الولايات المتحدة.

من خلال ذلك تقوم وكالة الأمن القومي بجمع رسائل البريد الإلكتروني والرسائل الهاتفية لمواطني الولايات المتحدة والأجانب المقيمين الذين يتواصلون مع أهداف للوكالة، أو حتى يذكروا أحد أهداف وكالة الأمن القومي.

ووصفت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن المادة 702 من قانون الاستخبارات الأجنبية تعد "أقوى الأدوات التي تستخدمها وكالات التجسس الأمريكية"، وتسهم المعلومات التي تجمعها في أكثر من نصف المعلومات الاستخباراتية التي يتم تقديمها للرئيس الأمريكي يومياً.

ويتطلب الاستمرار في تنفيذ هذا القانون تجديداً دورياً حيث تتم مناقشته في الكونغرس، لضمان توافر أسباب وحاجة تبرر الاستمرار بعمله في الوكالات الفيدرالية الأمريكية.

ويتيح مشروع "بريزم" مراقبة الاتصالات الإلكترونية لأشخاص أجانب موجدين في الخارج، وبحسب وثائق سنودن فإن فيسبوك وغوغل ومايكروسوفت وأبل و"إيه أو إل" وسكايب وياهو كلها يشملها هذا البرنامج، لكن الشركات نفت إعطاء إمكانية الاطلاع المباشر على بيانات المستخدمين.

وسيصوت الكونغرس، الأسبوع المقبل، على تمديد قصير المدى لاستمرار العمل بالبند 702، إذ سيكون التمديد حتى أبريل المقبل، فيما سيتم البحث في فترة لاحقة ما إذا كان سيتم تجديده لفترة طويلة من عدمه.

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