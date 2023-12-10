مايكروسوفت تطلق تطبيق سيينج أيه.آي لمساعدة المكفوفين لأجهزة أندرويد

أعلنت شركة التكنولوجيا والبرمجيات الأمريكية العملاقة مايكرسوفت نسخة من تطبيق مساعدة المكفوفين وضعاف البصر باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي سيينج أيه.آي للعمل مع نظام تشغيل الأجهزة الذكية أندرويد، مشيرة إلى أنه يمكن تنزيله من متجر التطبيقات بلاي ستور ويعمل بـ 18 لغة، مع اعتزام

مايكروسوفت دعم 36 لغة في العام المقبل.

يقوم تطبيق سيينج أيه.آي بوصف المكان والأشياء المحيطة بالشخص بطريقة مسموعة وهو يستهدف مساعدة المكفوفين وضعاف البصر على القيام بمهام مثل قراءة رسائل البريد وتحديد هوية المنتجات وسماع وصف الصور. ويقوم المستخدم بتوجيه كاميرا الهاتف الذكي في أي اتجاه لكي يقوم التطبيق بوصف محتوى الصورة التي التقطتها الكاميرا.

وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن التطبيق يحتوي على فئات مختلفة للمهام المتنوعة. على سبيل المثال تقوم وظيفة "شورت تكست" (نص قصير)

بقراءة النص بصوت مرتفع بمجرد وضعه أمام الكاميرا. أما خاصية "بيبول" (الناس) فستحدد هوية الأشخاص المحيطين بالشخص بمجرد وقوع الكاميرا على وجوههم. وستساعد وظيفة "كارنسي" (عملة) في تحديد أوراق العملة التي يتعامل معها المستخدم. وتتيح خاصية "سينس"

للمستخدم سماع وصف مكان تم التقاط صورة فوتوغرافية له.

كما يمكن للمستخدم تحريك أصبعه على الشاشة أثناءعرض الصورة لكي يعرف مكان العناصر المختلفة الموجودة فيها. كما يمكن لتطبيق سيينج أيه.آي قراءة النصوص المكتوبة بخط اليد

وتحديد الألوان.

يذكر أن تطبيق سيينج أيه.آي متاح حاليا للهواتف الذكية آيفون والكمبيوتر اللوحي آيباد التي تعمل بنظام التشغيل آي.أو.إس. في الوقت نفسه فإن كلا من نسختي أندرويد وآي.أو.إس تحتويان على خصائص محدثة مثل وصف الصور بمزيد من التفاصيل وخيار طرح أسئلة عن أي وثيقة يتم مسحها، مثل محتويات أي قائمة فيها أو سعر بند ما في الفاتورة. كما يمكن طلب تلخيص أي مقالة من التطبيق.

وقال ثاقب شيخ

مبتكر تطبيق سيينج أيه.آي

في منشور عبر الإنترنت "لدينا أكثر من 3 مليارات مستخدم لأجهزة أندرويد في العالم. وتوفير تطبيق سيينج أيه.آي على هذا النظام

سيتيح للكثيرين من الأشخاص الذين يعانون من فقدان أو ضعف البصر القدرة على الاستفادة من هذه التكنولوجيا في حياتهم اليومية ... كم سيتم إطلاق إصدارات جديدة منه، مع استمرار الاعتماد على تقييمات وآراء المستخدمين لإضافة المزيد من التحسينات إلى الإصدارات المستقبلية".



