تطبيق بييبر ميني يتيح استخدام خدمة آي ماسيدج عبر أجهزة أندرويد



بعد أسابيع قليلة من فشل محاولة تطبيقي نوثينج شاتس وصن بيرد توفير خدمة المحادثة الفورية ماسيدج التي تستخدم فقط مع أجهزة آبل، لمستخدمي الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد بسبب المخاوف من انتهاك الخصوصية، أعلن تطبيق بييبر ميني توفير إمكانية استخدام آي ماسيدج لأجهزة أندرويد.

وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن تطبيق بييبر ميني هو خليفة التطبيق الأصلي بييبر والذي يحمل حاليا اسم بييبر كلاود. ويتصل تطبيق بييبر ميني مباشرة بشبكة آي ماسيدج دون أن يحتاج إلى اتصال دائم بأجهزة آبل ماك ميني، كما كان الحال في تطبيقي صن بيرد أو بييبر الأصلي.

لذلك لا يحتاج

بييبر ميني

إلى معرف هوية آبل (آبل آي.دي)، رغم أن وجود هذا المعرف سيسمح للمستخدم بالوصول إلى خدمة آي ماسيدج عبر بييبر ميني وأجهزة آبل مثل ماك وآيباد.



ويقول تطبيق بييبر إنه يدعم الكثير من الخصاص الرئيسية في آي ماسيدج باستخدام أسلوب بما في ذلك التشفير الكامل للرسائل ومؤشرات الكتابة والرد على المشاركات والمحادثة الجماعية. وقد تم تطوير بييبر

بشكل مستقل عن آبل ومن غير المحتمل أن يوفر بشكل مستمر كل الخصائص التي توفرها آبل لمستخدمي آي ماسيدج

على الهواتف الذكية آيفون وغيرها من الأجهزة التي تنتجها الشركة الأمريكية العملاقة.

في الوقت نفسه فإن تطبيق بييبر الأصلي والذي يوجد لديه قائمة انتظار للمستخدمين المحتملين الراغبين في الوصول إليه، مازالت متاحا حتى الآن. ويتيح بييبر الأصلي الوصول إلى خدمة آي ماسيدج باستخدام أي جهاز ماك، في حين يتم ربطه مع تطبيق محادثة آخر مثل واتسآب. ويمكن تنزيل بييبر ميني من متجر بلاي ستور للتطبيقات الخاصة بشركة جوجل دون انتظار، لكن الشركة المطورة تحصل على اشتراك شهري قدره دولارين بعد فترة تجربة مجانية مدتها 7 أيام.