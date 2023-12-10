طرق دبي تطلق خطتها الاستراتيجية المحدثة 2024-2030

اعتمدت اللجنة العليا للتخطيط الاستراتيجي والتحول المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات برئاسة معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، الخطة الاستراتيجية للهيئة 2024 ـ 2030، التي تتواءم مع خطة دبي الحضرية 2040 في أن تكون المدينة الأفضل للحياة في العالم، وخطة إمارة دبي 2033، والتوجهات الحكومية لإمارة دبي والرؤية الحكومية لدولة الإمارات العربية المتحدة: "نحن الإمارات 2031".

وأكد معالي مطر الطاير: إن الخطة الاستراتيجية جاءت انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بالتركيز على استشراف المستقبل، وتبني المشاريع الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد، وتحقيق جودة ورفاهية الحياة والسعادة لسكان وزوار الإمارة، ومواكبة التوجهات العالمية والمستقبلية في مجالي النقل والطرق، وتعزيز مساعي الهيئة في أن تكون جهة رائدة عالميا تقدم خدمات رائدة لمختلف شرائح المجتمع.

وأضاف: تضمنت التوجهات المستقبلية للهيئة، دراسة وتطبيق التنقل المتكامل والمرن، وأنظمة التنقل المتصلة والآنية والتنقل ذاتي القيادة، حيث تعتزم الهيئة تشغيل سيارات (شيفروليه بولت) الكهربائية ذاتية القيادة، لتكون دبي المدينة الأولى عالمياً خارج الولايات المتحدة الأمريكية في تشغيل مركبات شركة كروز الأمريكية ذاتية القيادة.

غايات وأهداف استراتيجية



تركز الخطة الاستراتيجية للهيئة 2024-2030، على تحقيق خمسة غايات وأهداف استراتيجية تتعلق، بالتكامل والتنقل المبتكر، في توفير منظومة طرق ونقل تدعم مبدأ العشرين دقيقة: (عبر توفير أكثر من 80% من الخدمات اليومية للسكان خلال 20 دقيقة من التنقل بالمشي والدراجات الهوائية)، وتحسين إمكانية الوصول وتعزيز التكامل بين وسائل النقل، والتوسيع في خدمات التنقل الحالية والمستقبلية، وتطوير حلول التنقل الذكي، وتضمنت الخطة الاستراتيجية ضمن غاية الجاهزية للمستقبل، أهمية استقطاب المواهب والمحافظة عليها وتطويرها بما يتواكب مع متطلبات المستقبل، وتطوير منظومة فعالة للشراكات، وتعزيز القدرات في مجال البحث والتطوير والابتكار، والتحول إلى هيئة رائدة قائمة على البيانات، بالإضافة إلى تطوير بنية تحتية تكنولوجية مرنة.

وانطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة (حفظها الله)، على تعزيز مفهوم الاستدامة في كافة القطاعات، وتخصيص عام 2023، عاماً للاستدامة، وكذلك استضافة الدولة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، جرى التركيز في الخطة الاستراتيجية للهيئة على محور الاستدامة، وذلك من خلال تسريع التحول لوسائل نقل ذات انبعاثات الصفرية، حيث اعتمدت الهيئة استراتيجية (مواصلات عامة عديمة الانبعاثات في إمارة دبي 2050)، كأول جهة في منطقة الشرق الأوسط تضع استراتيجية طويلة الأمد للتحول نحو وسائل مواصلات عامة ذات صافي انبعاثات "صفرية"، حيث تعتزم الهيئة تحويل مركبات الأجرة والليموزين في الإمارة إلى مركبات كهربائية وهيدروجينية بنسبة 100% بحلول عام 2040، وتحويل حافلات المواصلات العامة إلى حافلات كهربائية وهيدروجينية بنسبة 100% بحلول عام 2050، كما تم تحديد مستهدف التنقل بوسائل النقل المستدامة ليصل إلى 42.5% في العام 2030.

ومن بين غايات وأهداف الخطة، الصحة والسلامة والأمن، وتتضمن تعزيز سلامة التنقل، وتعزيز أمن والأصول والتنقل والأمن المؤسسي، وتعزيز الصحة المهنية، وفيما يتعلق بغاية وهدف إسعاد المتعاملين، أكدت الخطة على تطوير القدرات لفهم خصائص ومتطلبات المتعاملين، وتطوير خدمات مخصصة ومبتكرة بشكل استباقي، وتوجيه وتحفيز سلوك المتعاملين لتحقيق الفوائد المرجوة لمنظومة التنقل.









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