مراكز الاقتراع تفتح أبوابها في انتخابات الرئاسة المصرية.. وإقبال كثيف على التصويت

توجه ملايين المصريين صباح اليوم إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة المصرية. وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها وسط إجراءات أمنية مشددة لتأمين أجواء انتخابية ملائمة.



وبث التلفزيون الرسمي المصري مشاهد لإدلاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بصوته في الانتخابات.



وبدأت عملية التصويت في التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة مساء (0700-1900 بتوقيت جرينتش) على مدى ثلاثة أيام، ومن المقرر إعلان النتائج في 18 ديسمبر.

ووفقا للهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لنحو 67 مليون مصري فوق سن 18 عاما التصويت من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة.





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