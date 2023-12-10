مراكز الاقتراع تفتح أبوابها في انتخابات الرئاسة المصرية.. وإقبال كثيف على التصويت

(MENAFN
- Al-Bayan)
توجه ملايين المصريين صباح اليوم إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة المصرية. وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها وسط إجراءات أمنية مشددة لتأمين أجواء انتخابية ملائمة.
وبث التلفزيون الرسمي المصري مشاهد لإدلاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بصوته في الانتخابات.
وبدأت عملية التصويت في التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة مساء (0700-1900 بتوقيت جرينتش) على مدى ثلاثة أيام، ومن المقرر إعلان النتائج في 18 ديسمبر.
ووفقا للهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لنحو 67 مليون مصري فوق سن 18 عاما التصويت من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة.
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