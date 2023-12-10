أسعار النفط العالمية تنخفض باستمرار رغم ارتداد في آخر الأسبوع

(MENAFN
) خلال تداولات الأسبوع الماضي، شهدت أسعار النفط العالمية ضغوطًا هابطة مستمرة، حيث سجلت النفط الخام البرنت انخفاضًا بنسبة 3.8 بالمئة، وتراجعت أسعار النفط الأمريكي بنسبة 3.7 بالمئة, على الرغم من ارتداد في أواخر الأسبوع حيث ارتفعت أسعار النفط الخام قليلاً، إلا أنها لم تكن كافية لتعويض الخسائر السابقة التي تكبدتها السوق طوال الأسبوع.
كما استمر انخفاض عقود النفط للأسبوع الثاني على التوالي، حتى مع ارتفاع الأسعار في الجلسة التداولية الأخيرة بعد إعلان من السعودية وروسيا، أعضاء في "أوبك بلس"، دعوة الآخرين للمشاركة في خفض الإنتاج الطوعي. وفي نهاية جلسة يوم الجمعة الموافق 8 ديسمبر، سجلت عقود النفط الخام البرنت القياسية المقررة للتسليم في فبراير ارتفاعًا بنسبة 2.4 بالمئة, ما يعادل 1.79 دولارًا، لتصل إلى 75.84 دولار للبرميل. ومع ذلك، لم يكن هذا الارتفاع كافيا لتجنب خسارة أسبوعية بنسبة 3.85 بالمئة.
كذلك شهدت أسعار النفط الأمريكي (نايمكس) لتسليم يناير ارتفاعًا بنسبة 2.75 بالمئة, بلغت 1.89 دولار، لتصل إلى 71.23 دولار للبرميل. ومع ذلك، لم تتمكن هذه التطورات الإيجابية من عكس الاتجاه الهابط العام، حيث سجلت الأسبوع السابع على التوالي من الخسائر للنفط الأمريكي، بتراجع نسبته حوالي 3.7 بالمئة على مدار الأسبوع.
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