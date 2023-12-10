7 أسرار لا تعرفها عن الطحينية

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- Khaberni) خبرني - تعتبر الطحينية من أهم المواد الغذائية التي لا يكاد يخلو منها أي منزل، وتصنع بشكل أساسي من السمسم المحمص، و تستخدم في تحضير عدد كبير من الأطعمة و الوجبات.
والطحينية إحدى المصادر الغنية بالفيتامينات، والمعادن، والدهون الصحية، والبروتينات، ومضادات الأكسدة.
و سنقدم لكم فيما يلي أهم الفوائد الصحية للطحينية:
تعزيز صحة العظام.
تعزيز صحة القلب.
تنظيم مستويات السكر في الدم.
تعزيز صحة الجهاز الهضمي.
دعم الجهاز المناعي.
المحافظة على صحة الجلد والبشرة.
تعزيز صحة الشعر.
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