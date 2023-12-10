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7 أسرار لا تعرفها عن الطحينية

12/10/2023 2:19:16 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - تعتبر الطحينية من أهم المواد الغذائية التي لا يكاد يخلو منها أي منزل، وتصنع بشكل أساسي من السمسم المحمص، و تستخدم في تحضير عدد كبير من الأطعمة و الوجبات.


والطحينية إحدى المصادر الغنية بالفيتامينات، والمعادن، والدهون الصحية، والبروتينات، ومضادات الأكسدة.


و سنقدم لكم فيما يلي أهم الفوائد الصحية للطحينية:


تعزيز صحة العظام.

تعزيز صحة القلب.

تنظيم مستويات السكر في الدم.

تعزيز صحة الجهاز الهضمي.

دعم الجهاز المناعي.

المحافظة على صحة الجلد والبشرة.

تعزيز صحة الشعر.

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