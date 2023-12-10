الحرب على غزة في يوما الـ65 .. الاحتلال يواصل شن غارات عنيفة في عدة مناطق.. ومعارك شرسة بجباليا وخان يونس

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- في اليوم الـ65 من العدوان الإسرائيلي على غزة، واصل جيش الاحتلال قصفه مناطق عدة من القطاع، في حين تصدت فصائل المقاومة لتوغلاته البرية، حيث دارت معارك شرسة في عدة محاور أبرزها خان يونس ومعسكر جباليا.
وقال الجيش الإسرائيلي:" نحن في ذروة القتال في قطاع غزة وأشد المعارك تدور في الشجاعية وجباليا وخانيونس".
وارتفعت حصيلة الشهداء والجرحى جراء العدوان المتواصل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي على غزة، إلى 17 ألفا و700 شهيد، و48 ألفا و780 جريحا.
استشهد 10 مواطنين وأصيب العشرات بجروح، فجر اليوم الأحد، بعد قصف طائرات الاحتلال لمنزل في خان يونس جنوب قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية، باستشهاد عشرة مواطنين أغلبهم من الأطفال، ووقوع عشرات الاصابات، اضافة لعدد من المفقودين بعد قصف طيران الاحتلال الحربي لمنزل يعود لعائلة عبد الوهاب غرب خان يونس
كما قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي محيط المستشفى الأوربي في خان يونس جنوب قطاع غزة.
وأشارت مصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح، إلى وصول جثامين عدد من الشهداء والجرحى، جراء قصف الطائرات الحربية الاسرائيلية منزلا في منطقة "ترنس البابا" وسط قطاع غزة.
وشنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة على دير البلح وسط القطاع، وعلى مخيمات النصيرات والمغازي والزوايدة وسط قطاع غزة، وعلى حيي التفاح والشجاعية شرق مدينة غزة وعدة مناطق في شمال القطاع.
كما جددت قوات الاحتلال من قصفها المدفعي تجاه مخيم جباليا شمال قطاع غزة.
يتبع...
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