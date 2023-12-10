الحرب على غزة في يوما الـ65 .. الاحتلال يواصل شن غارات عنيفة في عدة مناطق.. ومعارك شرسة بجباليا وخان يونس

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- في اليوم الـ65 من العدوان الإسرائيلي على غزة، واصل جيش الاحتلال قصفه مناطق عدة من القطاع، في حين تصدت فصائل المقاومة لتوغلاته البرية، حيث دارت معارك شرسة في عدة محاور أبرزها خان يونس ومعسكر جباليا.

وقال الجيش الإسرائيلي:" نحن في ذروة القتال في قطاع غزة وأشد المعارك تدور في الشجاعية وجباليا وخانيونس".

وارتفعت حصيلة الشهداء والجرحى جراء العدوان المتواصل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي على غزة، إلى 17 ألفا و700 شهيد، و48 ألفا و780 جريحا.

استشهد 10 مواطنين وأصيب العشرات بجروح، فجر اليوم الأحد، بعد قصف طائرات الاحتلال لمنزل في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد عشرة مواطنين أغلبهم من الأطفال، ووقوع عشرات الاصابات، اضافة لعدد من المفقودين بعد قصف طيران الاحتلال الحربي لمنزل يعود لعائلة عبد الوهاب غرب خان يونس

كما قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي محيط المستشفى الأوربي في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأشارت مصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح، إلى وصول جثامين عدد من الشهداء والجرحى، جراء قصف الطائرات الحربية الاسرائيلية منزلا في منطقة "ترنس البابا" وسط قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة على دير البلح وسط القطاع، وعلى مخيمات النصيرات والمغازي والزوايدة وسط قطاع غزة، وعلى حيي التفاح والشجاعية شرق مدينة غزة وعدة مناطق في شمال القطاع.

كما جددت قوات الاحتلال من قصفها المدفعي تجاه مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

يتبع...