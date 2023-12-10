وزير الطاقة الإسرائيلي: لا حدود زمنية للعملية البرية

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- نقلت صحيفة معاريف عن وزير الطاقة الإسرائيلي، اليوم الأحد، قوله إنه "لا حدود زمنية للعملية البرية ويجب أن نمنح الجيش الإسرائيلي الوقت الذي يحتاج إليه".

من جهته، قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي للقناة 12 إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن "لم تحدد موعدا نهائيا للجيش لإنهاء حملتنا ضد حماس".

كما قال الجيش الإسرائيلي إنه في ذروة القتال في قطاع غزة، وإن أشد المعارك تدور في الشجاعية وجباليا وخان يونس.