وزير الطاقة الإسرائيلي: لا حدود زمنية للعملية البرية

(MENAFN
- Palestine News Network )
تل أبيب/PNN- نقلت صحيفة معاريف عن وزير الطاقة الإسرائيلي، اليوم الأحد، قوله إنه "لا حدود زمنية للعملية البرية ويجب أن نمنح الجيش الإسرائيلي الوقت الذي يحتاج إليه".
من جهته، قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي للقناة 12 إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن "لم تحدد موعدا نهائيا للجيش لإنهاء حملتنا ضد حماس".
كما قال الجيش الإسرائيلي إنه في ذروة القتال في قطاع غزة، وإن أشد المعارك تدور في الشجاعية وجباليا وخان يونس.
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