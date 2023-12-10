Sunday, 10 December 2023 11:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الطاقة الإسرائيلي: لا حدود زمنية للعملية البرية

12/10/2023 2:17:28 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- نقلت صحيفة معاريف عن وزير الطاقة الإسرائيلي، اليوم الأحد، قوله إنه "لا حدود زمنية للعملية البرية ويجب أن نمنح الجيش الإسرائيلي الوقت الذي يحتاج إليه".

من جهته، قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي للقناة 12 إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن "لم تحدد موعدا نهائيا للجيش لإنهاء حملتنا ضد حماس".

كما قال الجيش الإسرائيلي إنه في ذروة القتال في قطاع غزة، وإن أشد المعارك تدور في الشجاعية وجباليا وخان يونس.

MENAFN10122023000205011050ID1107565253

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث