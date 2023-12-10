الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد، غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وباردا، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو غدا الاثنين، غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة

وفي ساعات المساء والليل تكون قرصة ضعيفة لسقوط امطار متفرقة على بعض المناطق والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة وفي ساعات الليل تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة وتسقط بمشيئة الله الأمطار على معظم المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويستمر تأثر البلاد يوم الأربعاء بالمنخفض الجوي، ويكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة

وتسقط بمشيئة الله الأمطار على معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.