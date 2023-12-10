الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 5 من جنوده في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN-قال الجيش الإسرائيلي في بيان، مساء السبت، إن خمسة من جنوده قتلوا في الحرب على قطاع غزة.

وذكر بيان الجيش المنشور على موقع "إكس" أن أربعة جنود قتلوا أثناء القتال في جنوب غزة، فيما توفي الخامس متأثرا بجراحه بعد القتال في السابع من أكتوبر.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة 12 جنديا بإصابات خطيرة في قطاع غزة. وعلى الحدود مع لبنان أصيب جنديان بجروح خطيرة.

وبذلك يرتفع قتلى الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة إلى 102 منذ بداية العملية البرية، و 423 منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.