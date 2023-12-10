الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 5 من جنوده في غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
تل أبيب/PNN-
قال الجيش الإسرائيلي في بيان، مساء السبت، إن خمسة من جنوده قتلوا في الحرب على قطاع غزة.
وذكر بيان الجيش المنشور على موقع "إكس" أن أربعة جنود قتلوا أثناء القتال في جنوب غزة، فيما توفي الخامس متأثرا بجراحه بعد القتال في السابع من أكتوبر.
كما أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة 12 جنديا بإصابات خطيرة في قطاع غزة. وعلى الحدود مع لبنان أصيب جنديان بجروح خطيرة.
وبذلك يرتفع قتلى الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة إلى 102 منذ بداية العملية البرية، و 423 منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.
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