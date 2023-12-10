تقديرات إسرائيلية: القتال العنيف في غزة سيستمر شهرين آخرين

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- تشير تقديرات لمصادر إسرائيلية، أن القتال العنيف الحالي ضد حركة حماس في قطاع غزة، سيستمر لمدة شهرين آخرين، حسب هيئة البث العامة الإسرائيلية“كان”.

وأضافت المصادر أنه لن يكون هناك أي وقف لإطلاق النار، بعد تلك الفترة، حيث يتم إجراء“عمليات موضعية” من قبل قوات سوف تبقى على مقربة من القطاع، حسب صحيفة“تايمز أوف إسرائيل” اليوم الأحد.

وتابع التقرير أنه خلال الشهرين المقبلين، ستكون هناك محاولات للمضي قدما في المزيد من الاتفاقيات لإطلاق سراح المزيد من الرهائن.

وفي وقت ما خلال الشهرين المقبلين، ستسمح إسرائيل لبعض سكان غزة، بالعودة إلى منازلهم، طبقا لهيئة البث العامة الإسرائيلية“كان”، مشيرة إلى أن هذا“مطلب أمريكي وأيضا ضرورة عملياتية”.