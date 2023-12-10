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الاحتلال يعتقل شابين من مخيم قلنديا

12/10/2023 2:16:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، شابين من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.
وأفادت مصاد ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وداهمت عددا من المنازل، واعتقلت الشابين محمد جهاد الشوعاني، وإيهاب الشوعاني، بعد مداهمة منزليهما.




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