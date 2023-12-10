الاحتلال يعتقل شابين من مخيم قلنديا
التاريخ
12/10/2023 2:16:55 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، شابين من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.
وأفادت مصاد ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وداهمت عددا من المنازل، واعتقلت الشابين محمد جهاد الشوعاني، وإيهاب الشوعاني، بعد مداهمة منزليهما.
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