وزير الطاقة الإسرائيلي: لا حدود زمنية للعملية البرية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت صحيفة معاريف عن وزير الطاقة الإسرائيلي قوله إنه لا حدود زمنية للعملية البرية ويجب أن نمنح الجيش الإسرائيلي الوقت الذي يحتاج إليه.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن العملية العسكرية في خانيونس جنوبي قطاع غزة ستسمر بين 3 إلى 4 أسابيع، أي إلى مطلع عام 2024 المقبل.
MENAFN10122023000208011052ID1107565248
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.