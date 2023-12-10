وزير الطاقة الإسرائيلي: لا حدود زمنية للعملية البرية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت صحيفة معاريف عن وزير الطاقة الإسرائيلي قوله إنه لا حدود زمنية للعملية البرية ويجب أن نمنح الجيش الإسرائيلي الوقت الذي يحتاج إليه.



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن العملية العسكرية في خانيونس جنوبي قطاع غزة ستسمر بين 3 إلى 4 أسابيع، أي إلى مطلع عام 2024 المقبل.

