الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيا من طوباس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، 13 مواطنا فلسطينيا من مدينة طوباس.
وأكد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة أن قوات الاحتلال اعتقلت 13 مواطنا خلال اقتحام المدينة 5 منهم للضغط على أشقائهم لتسليم أنفسهم، وهم: محمود علان صوافطة، وأحمد موفق ابو دواس، وعتيبة فالح أبو محسن، وليث منجد مسلماني، ونمر عمر حمزة دراغمة، ورائد قدري دارغمة، ومحمد غسان الجالودي، وعرب الشحروري، وبلال مهيوب صوافطة، ومحمد زياد ابو جبارة، وايهاب محمد سعود دراغمة، وعباس نايف عبد الرازق، وربيع حسن نمر صوافطة.
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المدينة من الجهة الشرقية، ودفعت بتعزيزات كبيرة إليها من جهة حاجز تياسير العسكري، وحاصرت منزل أحد المواطنين في المدينة وقامت بإطلاق قذيفة نحوه ما أدى إلى اشتعال النيران فيه.
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