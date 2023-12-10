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الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيا من طوباس

12/10/2023 2:16:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، 13 مواطنا فلسطينيا من مدينة طوباس.
وأكد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة أن قوات الاحتلال اعتقلت 13 مواطنا خلال اقتحام المدينة 5 منهم للضغط على أشقائهم لتسليم أنفسهم، وهم: محمود علان صوافطة، وأحمد موفق ابو دواس، وعتيبة فالح أبو محسن، وليث منجد مسلماني، ونمر عمر حمزة دراغمة، ورائد قدري دارغمة، ومحمد غسان الجالودي، وعرب الشحروري، وبلال مهيوب صوافطة، ومحمد زياد ابو جبارة، وايهاب محمد سعود دراغمة، وعباس نايف عبد الرازق، وربيع حسن نمر صوافطة.
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المدينة من الجهة الشرقية، ودفعت بتعزيزات كبيرة إليها من جهة حاجز تياسير العسكري، وحاصرت منزل أحد المواطنين في المدينة وقامت بإطلاق قذيفة نحوه ما أدى إلى اشتعال النيران فيه.




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