الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين في بيت لحم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ثلاثة مواطنين فلسطينيين من بيت لحم.
وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشبان هشام داود ردايده، ويونس محمد حساسنه من بلدة العُبيدية ، ومراد سامي جبريل من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.
وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عايدة شمالا وأزالت سارية لعلم فلسطين مثبته فوق مركز لاجئ.
وفا
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