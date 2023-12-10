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الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين في بيت لحم

12/10/2023 2:16:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ثلاثة مواطنين فلسطينيين من بيت لحم.
وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشبان هشام داود ردايده، ويونس محمد حساسنه من بلدة العُبيدية ، ومراد سامي جبريل من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.
وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عايدة شمالا وأزالت سارية لعلم فلسطين مثبته فوق مركز لاجئ.
وفا




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