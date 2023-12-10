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لم يفتحوا له الباب.. موقف محرج لرئيس الوزراء البريطاني - فيديو

12/10/2023 2:16:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعرض رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك للحظات محرجة أثناء محاولته الترحيب بنظيره الهولندي مارك روتي في داونينغ ستريت.

والتقط الزعيمان الصور قبل أن يكتشف سوناك أن الباب مغلق، فنظر كلاهما بيأس باحثين عن أي شخص يساعدهما، ليفتح الباب في النهاية.

روسيا اليوم

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