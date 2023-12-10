لم يفتحوا له الباب.. موقف محرج لرئيس الوزراء البريطاني - فيديو

لم يفتحوا له الباب.. موقف محرج لرئيس الوزراء البريطاني - فيديو
التاريخ
12/10/2023 2:16:55 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعرض رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك للحظات محرجة أثناء محاولته الترحيب بنظيره الهولندي مارك روتي في داونينغ ستريت.
والتقط الزعيمان الصور قبل أن يكتشف سوناك أن الباب مغلق، فنظر كلاهما بيأس باحثين عن أي شخص يساعدهما، ليفتح الباب في النهاية.
روسيا اليوم
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