Sunday, 10 December 2023 11:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الشرطة العسكرية الروسية تتسلم مدرعات جديدة تتحمل صقيع الشمال وحرّ الصحراء

12/10/2023 2:16:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- تسلمت الشرطة العسكرية الروسية مدرعات جديدة لنقل الأفراد وإجلاء الجرحى، بعد أن أثبتت جدارتها في مختلف الظروف المناخية الصعبة بما فيها الصحراوية، والمتجمدة الشمالية.
وتم تصميم هذه العربة التي تزن نحو 14 طنا باستخدام مكونات وأجهزة رباعية الدفع الثنائية المحاور "كاماز – 43502" التي أثبتت فاعليتها في سوريا وأوكرانيا حيث استخدمت لنقل الأفراد وإجلاء الجرحى.

وتم تزويد العربة بمكيّف للهواء، ما جعل من الممكن استخدامها في درجات الحرارة من 45 درجة فوق الصفر إلى 45 تحت الصفر.
وتصل حمولة العربة لنحو 1500 كيلوغرام، وقوة محركها العامل بالديزل 260 حصانا.
كما تبلغ سرعتها القصوى على الطرق المعبدة 100 كلم/ساعة. وبإمكان قطع مسافة 1000 كلم دون التزود بالوقود، وتتسع لـ9 أفراد.

MENAFN10122023000208011052ID1107565242

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث