الشرطة العسكرية الروسية تتسلم مدرعات جديدة تتحمل صقيع الشمال وحرّ الصحراء

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- تسلمت الشرطة العسكرية الروسية مدرعات جديدة لنقل الأفراد وإجلاء الجرحى، بعد أن أثبتت جدارتها في مختلف الظروف المناخية الصعبة بما فيها الصحراوية، والمتجمدة الشمالية.وتم تصميم هذه العربة التي تزن نحو 14 طنا باستخدام مكونات وأجهزة رباعية الدفع الثنائية المحاور "كاماز – 43502" التي أثبتت فاعليتها في سوريا وأوكرانيا حيث استخدمت لنقل الأفراد وإجلاء الجرحى.

وتم تزويد العربة بمكيّف للهواء، ما جعل من الممكن استخدامها في درجات الحرارة من 45 درجة فوق الصفر إلى 45 تحت الصفر.

وتصل حمولة العربة لنحو 1500 كيلوغرام، وقوة محركها العامل بالديزل 260 حصانا.

كما تبلغ سرعتها القصوى على الطرق المعبدة 100 كلم/ساعة. وبإمكان قطع مسافة 1000 كلم دون التزود بالوقود، وتتسع لـ9 أفراد.